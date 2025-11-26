ココス「マロンフェア」開催♡冬限定スイーツが勢ぞろいする贅沢ラインアップ

ファミリーレストラン「ココス」に、この冬だけの特別な「マロンフェア」が登場します。12月2日（火）から提供されるのは、栗の上品な甘さを引き立てるショコラやナッツを組み合わせた贅沢なデザート4品。お店でしぼる香り高いマロンペーストや、紅茶ゼリーの華やかな香りなど、素材の魅力を存分に感じられる一皿ばかりです。季節ならではの味わいを、ぜひお近くのココスで楽しんでみてください♪

濃厚×華やか♡贅沢デザート4品

今回のマロンフェアでは、栗・ショコラ・ナッツのハーモニーを楽しめる4つのデザートが登場。

「マロンとショコラのパフェ」（1,150円・税込1,265円）は、渋皮栗アイスや栗の渋皮煮、キャラメルホワイトチョコピーカンナッツをのせたボリューム満点の一品。

フランボワーズソースやフィアンティーヌ、塩キャラメル＆ナッツアイスが織りなす複雑な味わいも魅力です。

「マロンと塩キャラメルのロールクレープ」（690円・税込759円）は、濃厚なマロンペーストともちもちクレープが相性抜群。

ピーカンナッツやキャンディングアーモンドの食感がアクセントになっています。

「しぼりたてモンブランのミニパフェ」（490円・税込539円）は、バニラアイスとマロンペーストの甘さがバランス良く、紅茶ゼリーが爽やかさを添える一品。

「マロンと紅茶ゼリーのグラスデザート」（390円・税込429円）は、すっきりした味わいで食後にもぴったりです♡

西洋菓子舗不二家の限定福袋！ペコちゃん人形＆人気商品を詰め合わせ

人気のモンブランも同時に味わえる♪

フェアとあわせて楽しみたいのが、グランドメニューで提供されている「イタリア栗のしぼりたてモンブラン」（690円・税込759円）と「ミニ！イタリア栗のしぼりたてモンブラン」（450円・税込495円）。

イタリア栗と砂糖のみで作られたマロンペーストをしぼり、なめらかな口どけと香り高さが際立つ仕上がりです。

栗好きにはたまらない贅沢スイーツで、冬のティータイムを華やかに彩ってくれます。どのメニューも期間限定のため、1月中旬までにぜひ♡

冬だけの味わいをココスで楽しもう♪

栗の甘さを最大限に生かした「マロンフェア」は、濃厚なのに最後まで食べ飽きない工夫がつまった冬のご褒美デザートが勢ぞろい。

ショコラやナッツ、紅茶ゼリーなど素材の組み合わせが織りなす奥深い味わいは、この季節ならでは♡

フェア対象の4品に加え、定番のしぼりたてモンブランも楽しめるので、栗好きさんは見逃せません。

507店舗で販売され、空港店舗以外で味わえるこの機会に、ココスの冬限定スイーツで心まで満たされる時間を過ごしてみてください♪