『名探偵コナン』を実写化したら毛利蘭を演じてほしい芸能人ランキング！ 「浜辺美波」を抑えた1位は？
トレードマークの髪形や、清楚（せいそ）で凛とした雰囲気が印象的なヒロインの毛利蘭。実写化するとしたら、ビジュアルの再現度にも期待が高まります。
All About ニュース編集部は11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『名探偵コナン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名探偵コナンを実写化したら毛利蘭を演じてほしい芸能人」ランキングを紹介します！
※『名探偵コナン』はすでに複数回実写化されていますが、新たにキャストのアンケートを取りました
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、浜辺美波さんです。2011年に「東宝シンデレラ」オーディションでデビュー。2015年放送の実写ドラマ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（フジテレビ系）の出演などが話題を呼び、大ブレークしました。以降、主演も含め数多くの作品に出演しています。
浜辺さんは、現在放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）にも出演中。2026年2月6日公開の実写版映画『ほどなく、お別れです』では、Snow Manの目黒蓮さんとダブル主演を務めます。
回答者からは「ロングヘアーでかわいいから」（30代男性／静岡県）、「ハツラツしたところ、品があるところがイメージにぴったり」（40代女性／広島県）、「かっこいい女性だから」（30代女性／高知県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、今田美桜さんです。ヒロインを務めた2025年前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』の柳井のぶ役がハマり役と称され、視聴者の「のぶちゃんロス」が続いています。10月14日には紅白歌合戦で初の司会にも抜てきされ、飛ぶ鳥を落とす勢いです。
また、主演を務めた2023年の秋ドラマ『いちばんすきな花』（フジテレビ系）の回想シーンで制服姿を披露すると、SNSでは絶賛の嵐。高校生の蘭役も難なくこなせそうです。
回答コメントでは「とても可愛くて明るいイメージだから」（40代女性／愛媛県）、「キャラクターと合っていそう」（40代女性／島根県）、「制服が似合いそうだから」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
