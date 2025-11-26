【ユニクロ】おしゃれと寒さ対策は両立できる！優秀カーデ＆ベストでつくる「大人のあったか冬コーデ」
ユニクロで発見！着まわしがきく「優秀カーデ＆ベスト」これからの季節、コートやジャケットなどのアウターの中に着ても着ぶくれしないカーディガンとベストがあると、着こなしの幅がぐっと広がります。
今回ユニクロで見つけた2つのアイテムは、どちらも4990円以下というお手頃価格なのもうれしいポイント。おすすめのコーディネートと共にご紹介します。
1. クルーネックにもVネックにもなる「優秀ベスト」
「パフテックコンパクトベスト」（税込4990円）は、ユニクロのベストセラーアイテムの1つ。コートやジャケットの中に着てもかさばらないように計算された、優秀なベストです。
カラバリは写真のネイビー、ブラック、オフホワイト、ピンク、2種類のベージュ、ライトパープルの合計7色です。
写真の着こなしでは、ホワイト系のニットやパンツにピンクのベストを羽織り、淡い色合いでフェミニンにまとめています。軽く、程よい薄さで羽織りやすいため、屋外でも室内でも活躍してくれそうです。
こちらの写真は、グレーやブラックをベースにブルーを差し色として取り入れた、クールな配色のコーディネート。「スフレヤーンフルジップカーディガン」の上にベストをプラスし、よりあたたかくまとめています。
このベストは、襟を折り込んで留めるスナップボタンがついているので、Vネックのようにアレンジすることが可能です。
カジュアルなアウターとして着るのはもちろん、ジャケットやテーラードコートなどきちんとしたデザインにもなじみやすく、仕事用としても重宝する一枚です。
2. 軽くてあったか！ ウール100％の「Vネックカーディガン」
「ラムVネックカーディガン」（税込3990円）は、男女兼用サイズがあるメンズアイテム。軽くてあたたかく、身幅はゆったりめでヒップが隠れるくらいの長めの着丈が、女性にも人気です。
素材には約19.5マイクロンのウールを100％使用しており、やわらかく程よいふくらみのある生地感です。ぱっと羽織ってもサマ見えして、パンツ、スカート、ワンピースとアイテムを問わず合わせやすいのもメリット。
カラバリは写真のブラウン、グレー、ブラック、オリーブ、ネイビー、グリーン（一部店舗限定）の合計6色です。
写真の着こなしでは、カーディガンに「タックワイドパンツ」を合わせて、きれい見えする大人カジュアルコーデに仕上げています。
キャメルのような明るめのブラウンには、ホワイト系のボトムスを合わせるのがおすすめ。暗い色使いになりがちな冬の着こなしに、変化をつけてくれます。
また、写真のように「ハイブリッドダウンパーカ」のインナーに、グリーンのカーディガンを合わせると、差し色としても効果的。もちろん防寒面でも最強です。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)