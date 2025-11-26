「とっさにスマホを拾おうとして」橋の中央から転落

今年7月の未明、岡山県倉敷市の高梁川に架かる橋から、27歳の男性が転落する事故がありました。

男性は瀬戸内海まで流され、約4時間半にわたり漂流したのち奇跡的に船に発見され救助されました。

男性の命を救った船の乗務員11人にきょう（26日）、水島海上保安部から感謝状が贈られました。

救助したのは船員11人 そこにあった「奇跡」

水島海上保安部によりますと、7月28日の午前0時すぎ、倉敷市の倉敷みなと大橋【画像①】の中央付近で、27歳の会社員の男性が飲酒をしながら散歩していたところ、橋の中央付近でスマートフォンを落とし、とっさに拾おうとしたところ誤って海に転落したということです。



男性は転落後浮いていたということで、約4時間後の午前4時過ぎに、船（プッシャーバージ船）の乗組員が、海上で「助けて」と声を上げる男性を発見、乗員11人が協力して、男性を救助しました。

男性は命に別状はなく、病院に救急搬送されました。



男性が浮いていた海域は深いところで水深5～6メートルあるということで、水島海上保安部の聞き取りに対して、男性は

「転落したあと、泳ごうとしたが無理だったので浮くことにした」

「しばらく浮いていたら船が見つけてくれた」

と話していたということです。



水島海上保安部は、今回男性が救助された理由について「奇跡が重なった」と言います。それは。。。

男性が「奇跡的に助かった」理由とは？

まず、当時「引き潮」だったことです。



【画像③】の地図で確認すると、男性が転落した高梁川の河口付近に架かる「倉敷みなと大橋」では干潮時を迎えていて、男性は船が行き交う水島工業地帯に流されたため、発見につながったとされています。



これが満潮時だと、男性は川の上流に向かって流されるため、発見につながる可能性が低くなったと推測されています。

気象条件にも恵まれていた...当時はどうだったのか

男性を救助した船の船長によりますと、【画像④】の現場で⑤男性を発見した当時、

「風が吹いておらず、凪状態だったため男性を見つけやすかった」

と振り返ります。



さらに、男性が身に着けていた服は「白色」でした。深夜の暗い時間でしたが、船の照明に男性の服が白く照らされ目立ったことから、発見につながったとも言います。

「泳ごうとしたが無理だったので浮くことにした」男性の判断

水島海上保安部では、「当時7月で水温が暖かかったこと」などの気象条件だけでなく、男性がとった「行動」も重要だったと言います。



水難事故に遭遇した際、「助かるために無理に泳ぐことで、体力を消耗してしまうおそれがある」ということです。



橋から転落後、男性は

「泳ごうとしたが無理だったので、浮くことにした」

と話していて、この行動を取ったことも、男性が助かった要因のひとつだったと指摘します。



水島海上保安部では、水難事故に遭ったら

「無理に泳がず浮かび、助けを待つことが大切」

と改めて注意を呼びかけます。



水島海上保安部では、今回の救助の背景には「気象状況」や「救助した船の乗組員によるチームプレー」など、奇跡が重なったことが大きかったと話します。



