『SPY×FAMILY』オリジナルグッズがコンビニで買える！ アーニャデザインのトートバッグなど展開
「ローソン」は、12月2日（火）から、テレビアニメ『SPY×FAMILY』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】2ショットかわいい〜！ ミニトートバッグなどオリジナルグッズ一覧
■キュートなグッズを展開
今回開催される「TVアニメ『SPY×FAMILY』キャンペーン」は、対象商品の購入で「オリジナルジッパーバッグ」がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などが行われる期間限定のキャンペーン。
12月2日（火）〜12月15日（月）の期間は、対象のお菓子を3点購入すると、先着＆数量限定で「オリジナルジッパーバッグ」をその場で1枚プレゼント。全4種類が展開され、1人1店舗の買い物につき各種1枚、計4枚までもらえる。
また、＠Loppi・HMV＆BOOKS online限定のオリジナルグッズも用意。アーニャたちをデザインした「なりきり！からあげクン ミニぬいキーホルダーセット」や「ミニトートバッグ」などがそろい、受注期間は12月2日（火）10時00分〜2026年1月5日（月）23時30分までとなっている。
さらに、「ローソン」店内に設置されているマルチコピー機では「オリジナルブロマイド」も販売予定だ。
