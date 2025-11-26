¾åÅÄÎµÌé¤¬àÆ²ËÜ¸÷°ì¤ÎÅÝ¤·Êýá¤òÂç¸ø³«!?¡¡É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª ¡Ö³Î¤«¤ËÆÃ¼ì¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤±¤É¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
ÅÝ¤¹½Ö´Ö¤ÎàÉ½¾ðá¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡ÖKAT-TUN¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾åÅÄÎµÌé¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÇÚ¤ÎàÅÝ¤·Êýá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1¡¡¤Þ¤º¤Ï¼êº¢¤ÊÂç³¬ÃÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éSHOCK¤´¤Ã¤³¤·¤è¡¼¤è¡ª¤È1ÈÖ¾å¤Þ¤Ç¤ª¤Ó¤´ó¤»¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¡ÖDOMOTO¡ÊµìKinKi Kids¡Ë¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤ÎàÅÝ¤·Êýá¤Î¼ê½ç¤ò3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÀâÌÀ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÆÃ¼ì¤Ê·±Îý¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡¡ÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Ãí°Õ´µ¯¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³Î¤«¤ËÆÃ¼ì¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤±¤É(¾Ð)¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¡Ö1¡¤¤Î¼ê¤ò°ú¤«¤ì¤Æ³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤ë¸÷¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤È¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª´é¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ç¤â¸÷°ì¤¯¤ó¤Ê¤é¼õ¿È¼è¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢ÀäÂÐÅÝ¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤Î¾Ð´é¢ªÎäÅ°¤ÊÈù¾Ð¢ª°Ëâ¤ÎÒü¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£