¡ÖËâË¡¤¬²ò¤±¤Æ¡Ä¡×à°ÌòáÌÈµö¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÌÈµö¹¹¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÂçÀ®¸ù¤ä¤ó!¡×¡Ö¤¢¤é²Ä°¦¤¤¡×
¹¹¿·¸å¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¿§Ì£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SKE48¤Î¥Á¡¼¥àS¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÁêÀîÃÈ²Ö(¤Û¤Î¤«¡¢21)¤¬¡¢±¿Å¾ÌÈµö¹¹¿·¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¹¿·Á°¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖÌÈµö¹¹¿·¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤È¤³¤Î¡Ø¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Ëµï¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÌÈµöÂ´¶È½ÐÍè¤Æ¥¢¥Ä¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹¹¿·¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤È¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼«¸ÊÉ¾²Á¡§¥ô¥£¥é¥ó¥ºÌ£¤ÏÇö¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÌÈµö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ÏÀ¹¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¡ÖÂçÀ®¸ù¤ä¤ó!¡×¡Ö¤¢¤é²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¡ÖËâË¡¤¬²ò¤±¤Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í!!!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£