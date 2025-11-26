Çã¤¤Êª°ÍÂ¸¡¢À°·Á¡¢¥Û¥¹¥È¡¢¿´ÇÙÄä»ß¡Ä67ºÐÃæÂ¼¤¦¤µ¤®àºÇ¿·»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡ª¡Ö½÷²¦Éü³è¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤ÇÃÎÀ¤¢¤ë67ºÐ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÃæÂ¼¤¦¤µ¤®(ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È)¤¬ÂÐÃÌÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¡£67ºÐ¤Îà¶á±Æá¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ë¥¯¥è¤Î¥Þ¥Í¡¼ÌÂµÜ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÐºÑ°¦¹¥²È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è(50)¤È¡Ö¾µÇ§Íßµá¤ÈÏ·¤¤¤Ø¤Î¹³¤¤Êý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤ªÇº¤ß¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹õ¿§¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¡¢¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö»Ñ¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ó¡©¡×¡Ö¤¦¤µ¤®ÀèÀ¸½Ð¤Æ¤ë¤ÈÀäÂÐ¸«¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤ÇÃÎÀ¤Î¤¢¤ë67ºÐ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷²¦Éü³è¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡¢Çã¤¤Êª°ÍÂ¸¾É¤ÇÏ²Èñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î½÷²¦¡×(1999Ç¯¡¢ Ê¸éº½Õ½©)¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤â¥Û¥¹¥ÈÄÌ¤¤¤äÈþÍÆÀ°·Á¤Ê¤É¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡13Ç¯¤ËÉÂ¤ËÅÝ¤ì¶ÛµÞÆþ±¡¡£¥¿¥«¥Ê¥·¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹(Åö»þ)¤Î¹âÍü¿¿¶µ¤µ¤ó¤¬Æ±Ç¯9·î17Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖÆüÍËÆü¤Î¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢ÉÂ¾õ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢½üÇ¾¹ÅÄ¾¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¿ôÊ¬ÄøÅÙ¤Î¿´Ää»ß¤È¡¢¸ÆµÛÄä»ß¤òµ¯¤³¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÃæÂ¼¤¬°ì»þ¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£