¡Öº£¤Þ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¸÷±É¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÀèÈ¯Å¾¸þ2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥ê¡¼¥°MVP¡¡µåÃÄ¤Î³°¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¥µ¥Õ¥¡¥Æ°ÊÍè
¡¡2017Ç¯ÅÓÃæ¤ËÍèÆü¤·¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤¬¡¢ÀèÈ¯Å¾¸þ2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£VTR¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Á÷¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡MVP¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î12¾¡¡Ê3ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦46¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡Öº£¤Þ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¸÷±É¡£°ú¤Â³¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤Ïºòµ¨¤Î¶áÆ£·ò²ð¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¡£µåÃÄ¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Á°¿È¤ÎÆî³¤»þÂå¤Î1964Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥«¡¢2017Ç¯¤Î¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤ËÂ³¤¯3¿ÍÌÜ¤Ç¡¢µåÃÄ¤Îà¥ì¥¸¥§¥ó¥É³°¹ñ¿ÍÁª¼êá¤Î·ÏÉè¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡9Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Íèµ¨¤«¤é¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£Ê¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤òÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë