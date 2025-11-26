タレントのキンタロー。（44）が、25日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。姉妹げんかを大胆な方法で止めたことを話した。

今回は「姉妹育児ママ会SP」。キンタローとモデルでタレントの西山茉希（40）、MCの藤本美貴（40）横澤夏子（35）のいずれも姉妹を育てるママ4人でトークをした。

姉妹げんかが絶えない、というキンタロー。は「警察来るよ！っていって…」止めようとしているという。西山が「子どもたちが賢くなってくるから、『来ないじゃん』ってなる」。するとキンタロー。が「そう思ったころに、運良く、たまたま家の前にパトカーが止まったんです」と言うと、3人は驚いた様子。

「見てごらん、家の前にほら、2人がけんかするから、来ちゃったよ。どうする」と子どもにいうと、「『そ、そんなわけないじゃん…』っていうので、ママが呼んでるから」と話した。

さらに「こんにちは〜って私、（警官に）声をかけて。言うことを聞かないから、私が呼びましたよね？」と話すと、警官も「そうそうそうそう」と乗って、神対応。すると子どもたちが「『いい子にするから！』って」と効き目があったと話した。