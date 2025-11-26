ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 山の神を祭るお社を建て替え 長年地域で大切に… 高台から集落に移… 山の神を祭るお社を建て替え 長年地域で大切に… 高台から集落に移設 秋田・横手市大森町 山の神を祭るお社を建て替え 長年地域で大切に… 高台から集落に移設 秋田・横手市大森町 2025年11月26日 19時0分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 秋田朝日放送 横手市で高台にあったお社が建て替えられ集落の中に移設されました。長年地域で大切にされていた山の神を祭るお社を新しくしたワケは…？ ※動画ニュース配信でご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト クマ脱走の秋田市の動物園が営業再開 脱走したルビーも元気な姿 「安心して楽しめる園を目指す」 クマと列車の衝突事故も相次ぎ過去最多に ＪＲ秋田支社 クマの忌避剤を散布し対策進めるも… プールで高校生死亡 運営会社におよそ８０００万円の支払い命じる 秋田地裁 安全管理怠ったと両親訴え 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 神奈川, ダイス, 生花, 葬儀, 在宅医療, 長野, 海, 神事, 東京