昭和100年にあたる今年、シリーズでお伝えしている「昭和からのメッセージ」。今回のテーマは「鹿児島の近代建築」です。歴史的な価値がある一方、維持費がかかることなどで失われそうな中、まちの移り変わりを見つめてきた男性の証言です。

（赤粼正博さん）「ずっと露店が出て、金魚を売ったり植木を売ったりしていた。どーんとこういうの（ビルなど）が建つとほんと変わるね、風景が」

赤粼正博さん、75歳です。旧知覧町出身で、小学生の時に鹿児島市新町に移り住みました。以来、70年近く天文館地区を見つめてきました。

県立博物館。昭和2年に県立図書館として建てられ、昭和56年に博物館となりました。図書館だったころの思い出があります。

（赤粼正博さん）「勉強しに来たんだろうけど、そんな熱心に勉強した記憶がない。同級生としゃべっていたのがほとんどじゃないかな。家や学校ですればいいと思うけど、なぜか図書館に来て勉強してた」

昭和2年に建てられた鹿児島市中央公民館は、様々な催しに使われてきました。赤粼さんも小学校のころ、学芸会で演劇発表をした場所です。

（赤粼正博さん）「まだ体育館がどこの小学校もないころ、全員で集まる建物がない。『赤』粼だったから『赤』鬼の役をしたのを覚えている。ほっとするという感じの建物」

ここにはもう一つの思い出も…

（赤粼正博さん）「昭和45年に中央公民館で（いとこが）式を挙げた。市内に大きなホテルがまだできていないころで、中央公民館で結婚式の披露宴をやって、前の階段で写真を撮っていた」

大正5年に建てられた山形屋。昭和20年、戦争で天文館はほとんどの建物が焼けましたが、山形屋の外観はかろうじて残りました。

（赤粼正博さん）「大げさに言うと夢を見ているような、特に子どもが好きなおもちゃ売り場とか。

東京の銀座じゃないかというくらい、日曜日は通りが（人で）あふれていた。ここで買い物するというのが一つのステータスじゃないけど、そういう中心地」

鹿児島市には、西原商会アリーナにある「旧鹿児島刑務所正門」やカクイックス交流センターの「旧鹿児島県庁舎本館」など、文化財に指定・登録された建物が29件あります。

鹿児島の歴史や文化を研究している東川隆太郎さんは「建物はその地域が歩んだ時代や文化を伝えてくれる」と話します。

（かごしま探検の会・東川隆太郎さん）「鹿児島は加工がしやすい溶結凝灰岩が至る所で産出していた。、建物に溶結凝灰岩を多用しているので、鹿児島は石の文化が発展したところ」

一方で、失われつつある建物も…。

昭和6年に建てられた県教育会館です。管理していた維持財団は当初、建物の保存活用を模索していましたが、建物の購入希望者が見つからず、今年9月から取り壊しが進められています。

（かごしま探検の会・東川隆太郎さん）「建物を建てたときは、その空間やそのスペースで役割が十分だったが、それが時代と共にちょっと手狭になったりとか。時代に合わせた形でどう、ちゃんとその時代の人たちが向き合っていくかというのがすごく大事になってくる」

変わっていくまちの景色に赤粼さんも複雑な思いです。

（赤粼正博さん）「昭和の初めの建物だったと思うと、残してはほしいが、持ってる人にとってはかなりの負担ですよね。だから、仕方がないとしか言いようがないな」

赤粼さんは天文館近くにある「知覧茶屋」の店主です。父親が戦後始めた店を19歳で継ぎました。

昭和40年代のピーク時には年間2億円を売り上げたこともありましたが、現在は20分の1以下に。子どもたちは県外などに就職し、後継ぎはいません。

（赤粼正博さん）「たくさん従業員がいたが、今は夫婦でやっている。（子どもに）継いではほしいですね、やっぱり。鹿児島で70年以上になるので。今100年続く企業も同じ店舗・業態でも、中の内容をどんどん変えていって、生き残っているから長生きするのではないか。

誰かに（店を）売ってしまって、有効的に活用することになるかもしれない。

分からない、今のところは」

照国神社近くにある「旧興業館」です。明治16年に建設され、これまで市役所や博物館、考古資料館として使われてきました。

しかし、老朽化のため平成14年に閉館。一時、活用が計画されましたが、議論が進んでおらず、現在は入ることができません。

（赤粼正博さん）「明治16年。若い人たちはなにも思わないと思うけど、私は小さいころ、使われてたころを実際体験しているから、見入ってしまう。何らか使って残っているということに意味があると思う。

どんな時代だったのかというのは、（建物と）対比すれば歴史は面白い。郷土に愛着が湧く、地域の歴史を知るということは。ぐっと身近になって愛着が湧くと思う」

鹿児島に残る近代的な建築物。建物の歴史を知ることが活用に向けた一歩になるのかもしれません。

