国内女子ゴルフは今週の「LPGAツアーチャンピオンシップ リコーカップ」（宮崎CC）が今季最終戦となる。今年の優勝者や世界ランキング50位以内、メルセデスランキング上位者など40人しか出場しない大会で「もう一丁」を狙っているのが、前週に年間女王が確定した今季4勝の佐久間朱莉（22）だ。

今季の大きな目標だった「女王戴冠」は果たしたものの、「年間5勝」は未達成。女王に決まった際には師匠の尾崎将司から「年間女王おめでとう。残りの試合皆に今年の集大成見せてやれ」とのコメントが届き、佐久間も「ジャンボさんには4勝ではなくて5勝目を挙げて年間女王になれましたと言えるように」と言った。最終戦では是が非でも「公約」を成し遂げたい。

そんな佐久間の前に立ちはだかるのが「海外組」だ。前週に米女子ツアーは閉幕。岩井明愛、千怜（23）のツインズに吉田優利（25）畑岡奈紗（26）、古江彩佳（25）、勝みなみ（27）の6人が参戦する。

「当然ですが、佐久間にとっては手強い相手です」とツアー関係者がこう言う。

「海外組は、最高峰ツアーで戦っているプライドがある。岩井千怜に吉田は今季の国内大会に勝っているし、米ツアーでは日本のルーキーたちの活躍で影が薄くなった畑岡も日米共催のTOTOでは変則プレーオフで新人の荒木優菜（20）を退け通算7勝目を挙げた。国内組には負けられないという気持ちが強い。さらに、米ツアー1年目でいきなり優勝した岩井姉妹は公式戦無冠で渡米したので、この試合は勝ちたい。明愛は千怜が達成した同一年の日米ツアー優勝が頭にあるでしょう。畑岡には公式戦3冠がかかっているし、今年米ツアーでは勝てなかった勝と吉田、昨年はメジャーに勝って、ベアトロフィ（年間平均最少ストローク）まで取りながら今年は成績が落ちた古江も最後に見せ場をつくりたい」

優勝すれば3年シードと賞金3000万円。おいしいご褒美は「海外組」がかっさらうのか。

