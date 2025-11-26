武田久美子、22歳長女と“顔出し”2ショット披露「相変わらず綺麗ですね！」「とびきりの笑顔ですね」
タレントの武田久美子（57）が26日、自身のインスタグラムを更新。長女・ソフィアさん（22）との“顔出し”2ショットを披露した。
【写真】「相変わらず綺麗ですね！」22歳長女と“顔出し”2ショットを披露した武田久美子
武田は「娘が戻って来てます 彼女が San Diego で一番食べたかったものはメキシカンフード 長年のお気に入りのレストランにてNopalitos Con Pork Chile Verdeを楽しみました。コレはサボテンと豚肉のグリルです。メキシカンフードは奥が深いです」と報告し、ゴージャス感あふれる親子ショットや、料理の写真などをアップした。
この投稿にファンからは「相変わらず綺麗ですね！」「才色兼備のご自慢の娘さんと、お気に入りのレストランでのお食事最高ですね！」「ソフィアちゃん、おかえりなさい 久美子さん、嬉しそう」「久美子さん、とびきりの笑顔ですね」などのコメントが寄せられている。
武田は今年、ソフィアさんが2%の難関を突破しメディカルスクールに入学、医者への第一歩を踏み出したことを報告していた。
