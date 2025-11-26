水上恒司、きょう誕生日の濱尾ノリタカを祝福「イジると見せかけて優しさがある」
俳優の水上恒司（26）が26日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の舞台挨拶に登場。きょう26歳の誕生日を迎えた濱尾ノリタカを祝福した。
【写真】素敵…！八木莉可子をエスコートする水上恒司
水上は濱尾がマイクを握った際に突然、割って入り「きょう誕生日なので、おめでとうございます」と祝福した。濱尾は「彼はこういう所があります。イジると見せかけて優しさがある」と話し、「撮影現場でもかなり引っ張ってもらった」と感謝した。
原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変貌しており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。
イベントでは水上、濱尾のほか、木戸大聖、八木莉可子、綱啓永、中沢元紀、山下幸輝、上杉柊平、萩原健太郎監督が登壇した。
