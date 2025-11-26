欧州株　堅調、米株先物も主要３指数がプラス圏を維持
東京時間20:09現在
英ＦＴＳＥ100　 9633.40（+23.87　+0.25%）
独ＤＡＸ　　23557.48（+92.85　+0.40%）
仏ＣＡＣ40　 8060.94（+35.14　+0.44%）
スイスＳＭＩ　 12817.23（+45.60　+0.36%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:09現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47266.00（+87.00　+0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6802.50（+21.00　+0.31%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25194.00（+108.50　+0.43%）