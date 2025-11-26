欧州株 堅調、米株先物も主要３指数がプラス圏を維持
欧州株 堅調、米株先物も主要３指数がプラス圏を維持
東京時間20:09現在
英ＦＴＳＥ100 9633.40（+23.87 +0.25%）
独ＤＡＸ 23557.48（+92.85 +0.40%）
仏ＣＡＣ40 8060.94（+35.14 +0.44%）
スイスＳＭＩ 12817.23（+45.60 +0.36%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:09現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47266.00（+87.00 +0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6802.50（+21.00 +0.31%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25194.00（+108.50 +0.43%）
