歌舞伎俳優の松本幸四郎（52）と中村隼人（31）が26日、都内で来年1月に行われる「壽 初春大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、1月2〜25日）夜の部「女殺油地獄（おんなごろしあぶらのじごく）」の取材会を行った。

近松門左衛門作による世話物の名作で、1721年に初演された。大坂天満を舞台に、油屋河内屋の放蕩（ほうとう）息子・与兵衛が借金苦から顔見知りの人妻お吉を惨殺し金品を奪う物語。終盤では油にまみれながらの立ち回りが大きな見せ場となる。

今回はダブルキャストで幸四郎と隼人が与兵衛を演じる。幸四郎は2018年大阪・松竹座以来の役で、改修後初めて歌舞伎座で与兵衛を演じる。「とても思い入れのある作品。与兵衛は病気ではない。ただ本能のままに生きている男と解釈している。ある意味、舞台の上、フィクションの上でしか生きられない人物。何をやるにも本気、100パーセント。嘘をつくにも本気、遊ぶときも本気、それが与兵衛だと思っていますので精いっぱい勤めたい」と役について説明した。

隼人は昨年3月に初役で演じたばかり。「こんなに早く再演をさせていただけるとは思ってもみませんでした」と感激した。

この役は人間国宝の片岡仁左衛門（81）が当たり役としてきた。2人も仁左衛門から役を教わった。隼人は「仁左衛門のおじ様は『お吉と与兵衛は恋仲ではない』『昔は近所に、世話焼きのお姉さんやおばちゃんがいっぱいた』と言っていた。『俺に習うからには、恋人っぽく見えないようにやってほしい』」と教わったポイントを解説した。

幸四郎は「松嶋屋のおじさまが作られたといってもいい役。自分なりの与兵衛が作れればということもおっしゃっていただきました。そこにいきつけるかどうか分かりませんが、それができれば、教えていただいたおじさまへの恩返しになる」と語った。