【台風情報】台風27号(コト)は今どこに？ このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速50メートル予報 全国の天気を画像で 気象庁
■台風27号(コト)
2025年11月26日18時45分発表 気象庁
26日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯12度20分 (12.3度)
東経115度40分 (115.7度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 55 km (30 NM)
15m/s以上の強風域 北西側 390 km (210 NM)
南東側 220 km (120 NM)
27日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度05分 (13.1度)
東経114度35分 (114.6度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 140 km (75 NM)
27日18時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度50分 (12.8度)
東経113度40分 (113.7度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 北西側 190 km (105 NM)
南東側 165 km (90 NM)
28日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯12度30分 (12.5度)
東経112度55分 (112.9度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
29日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度05分 (13.1度)
東経112度35分 (112.6度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
30日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度00分 (14.0度)
東経112度10分 (112.2度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
1日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度00分 (14.0度)
東経111度05分 (111.1度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
