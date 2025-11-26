可憐なアイボリー、“消えない記憶“を温かく映し出した「消えない」MV公開
可憐なアイボリーが、来年1月14日にリリースするメジャー2ndシングルの表題曲「消えない」を本日11月26日より先行配信。同曲のミュージックビデオを公開した。
「消えない」は、メンバー、そしてファンと共に歩んできた時間の尊さをテーマにした楽曲。どんな瞬間も懸命に生きる彼女たちの姿を映し出すように、あたたかな光がそっと心を照らす一曲となっている。
同曲のMVは、ランタンをそっと手にしたメンバーの静かな表情や仕草が、楽曲が描く“消えない記憶”をやわらかく映し出した作品になった。温かな光が揺れるクラシカルな空間の中、ランタンやキャンドルの灯りに包まれながらパフォーマンスを披露する可憐なアイボリーの姿にも注目してほしい。
◆ ◆ ◆
■可憐なアイボリー リーダー 永尾梨央コメント
可憐なアイボリー2nd Single表題曲「消えない」の先行配信がスタートしました。
この楽曲は、一瞬一瞬を懸命に生き、メンバー、そしてファンの皆さまと共に歩んできた時間の尊さを描いた楽曲です。
MVにもこれまでのカレアイの歩みを連想させるようなシーンがあります。
この歌がいつまでもあたたかな光となって心に残り続けてくれたら嬉しいです。
音源もMVもぜひ何度もお楽しみください！
◆ ◆ ◆
■先行配信情報
■「消えない」
2025年11月26日(水)先行配信開始
https://lnk.to/karennaivory_kienai
TikTok配信中：https://www.tiktok.com/music/-7570988387403630593
■「愛の国と星のダンス」
配信中
https://lnk.to/ainokunitohoshinodance
■メジャー2ndシングル「消えない」
2026年1月14日（水）発売
・スペシャル盤【CD+スペシャルBOOK+トレーディングカード】
CRCP-10492 ￥3,300 (税抜価格 ￥3,000)
1.消えない
2.愛の国と星のダンス
3.ウェイクアップベイベ
4.可愛い理由 (2026 ver.)
5.消えない (instrumental)
6.愛の国と星のダンス (instrumental)
7.ウェイクアップベイベ (instrumental)
8.可愛い理由 (2026 ver.) (instrumental)
〔スペシャルBOOK〕
オフショット写真や歌割り付き歌詞などファン必読の内容。
〔トレーディングカード〕
各メンバーソロ絵柄12種からランダムで1枚封入
・初回限定盤A【CD+DVD】
CRCP-10493 ￥2,750 (税抜価格 ￥2,500)
1.消えない
2.愛の国と星のダンス
3.ウェイクアップベイベ
4.消えない (instrumental)
5.愛の国と星のダンス (instrumental)
6.ウェイクアップベイベ (instrumental)
DVD収録内容：カレアイメンバーのスペシャルオフショット動画〈前編〉
・初回限定盤B【CD+DVD】
CRCP-10494 ￥2,750 (税抜価格 ￥2,500)
1.消えない
2.愛の国と星のダンス
3.可愛い理由 (2026 ver.)
4.消えない (instrumental)
5.愛の国と星のダンス (instrumental)
6.可愛い理由 (2026 ver.) (instrumental)
DVD収録内容：カレアイメンバーのスペシャルオフショット動画〈後編〉
・カレアイ盤【CD】
CRCP-10495 ￥1,300 (税抜価格 ￥1,182)
1.消えない
2.愛の国と星のダンス
4.消えない (instrumental)
5.愛の国と星のダンス (instrumental)
◾️＜可憐なアイボリー 2ndSGリリース記念全国ライブ 〜消えない〜＞
終了公演は割愛
2025年
11月29日（土）静岡・SOUND SHOWER ark 清水
12月6日（土）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX
12月13日（土）東京・Veats Shibuya
12月20日（土）千葉・柏PALOOZA
詳細：https://karennaivory.jp/event/karennaivory_zenkokulive2025/
