Kvi Baba、クリスマス・フリーライブを東阪で開催。『Shout Out to Jesus』Special Editionパッケージも最速販売
Kvi Babaが、東京と大阪でフリーライブ ＜Christmas Free Live 2025＞を開催することが発表された。
日程は12月22日（月）東京都内某所、12月24日（水）大阪府内某所 を 予定しており、会場の詳細は追ってアナウンスされる。 各会場には特設物販エリアも設けられ、日本武道館公演を完全収録したLive DVDと、最新アルバム 『Shout Out to Jesus』のCDを含む“Special Edition”パッケージが最速販売される予定だ。
来年8月には横浜アリーナでの単独公演(SOLD OUT)を控え、これまで開催されたワンマンライブがすべてソールドアウトとなるなど、勢いを加速させるKvi Baba。そんな彼のライブを無料で観覧できるこの機会を引き続きチェックしてほしい。
■Kvi Baba＜Christmas Free Live 2025＞（観覧無料）
東京公演：12月22日(月) 東京都内某所
大阪公演：12月24日(水) 大阪府内某所
Start：19:00~
※会場場所に関してのアナウンスは後日を予定しています。
【Kvi Baba / Shout Out to Jesus -Special Editionパッケージ-】
☆Shout Out to Jesus - Deluxe Set：14,800円 +tax
• CLEAR RECORDS BAG
• LONG-SLEEVE TEE
• LIVE DVD
• CD
• PHOTO BOOK
• POST CARD
• STICKER
☆Shout Out to Jesus - DVD + CD Edition：9,800円 +tax
• LIVE DVD
• CD
• PHOTO BOOK
• POST CARD
• STICKER
■New Album『Shout Out to Jesus』
Stream / Download
https://kvibaba.lnk.to/shout_out_jesus
■横浜アリーナ公演＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞
2026年8月27日(木) 神奈川・横浜アリーナ
open18:00 / start19:00
▼チケット ※SOLD OUT
9,800円 ※全席指定
年齢制限：※未就学児入場不可
枚数制限：4枚
主催：Toy’s Factory
制作：01 creative
（問）クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
