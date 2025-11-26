プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に都内で行われ、「カムバック賞」に選出された中日・大野雄大投手（37）の笑顔の一コマが話題となった。

大野は今季11勝4敗。沢村賞を獲得した2020年に並ぶ自身最多タイの白星を積み重ね、18年松坂大輔以来のカムバック賞に選出された。インタビューでは「自分だけの力で獲れた賞ではないと思っています。感謝の気持ちを持ちながら、このカムバック賞で終わるのではなく、またタイトルを獲れるように。そのためには規定（投球回）に乗らないといけないので、それくらいの投球ができるように頑張ります」と喜びを口にした。

その後、記念撮影となったが、同時に壇上にいたのが最優秀監督賞を受賞した阪神・藤川球児監督だった。京都府出身、佛教大から中日入りするまで関西で育った大野は、学生時代は「阪神ファン」を公言しており、特に「藤川球児」が憧れだったのは有名な話だ。

そんな「憧れの人」との2ショットは、現在ではなかなかない機会。ここぞとばかりに記念撮影で大野はピースサインし、藤川監督もピースサインで応える一幕があった。

Xではこの光景が話題となり「大野雄大」がトレンド入りしたほど。「憧れの藤川球児と並んでの授賞式ってのがこれまた大野も嬉しいだろうしファンは堪らん」「仲良すぎてわろた」「大野雄大さんは嬉しいだろうな」「大野と藤川監督の2ショットなんかいいな」などのコメントが集まっていた。