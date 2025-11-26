先月、日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行った元TOKIOの国分太一さんが、活動休止を表明した後、初めて会見を行いました。関係者やファンなどに対して謝罪した上で「立場と環境にあぐらをかいていた」と述べました。

およそ5か月ぶりに、カメラの前に立ちました。

国分太一さん（51）「本日、私、国分太一にこのような機会をもうけることをお許しいただき、心より感謝申し上げます。まず最初に、自らとった行動により傷つけてしまった当事者の方に、遅くなりましたが、また直接ではなく、このような形になり大変恐縮ではありますが、心からおわびの気持ちを伝えさせてください」

国分太一さん（51）「このような事態に至った原因は、ひとえに自分自身の置かれている状況や立場への自覚が足りなかったこと、痛感するに至りました。正直、長年の経験の中で、立場と環境にあぐらをかいていた部分があったのだと思います」

過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことが確認された国分さん。今年6月、日本テレビが番組降板を決定していました。

記者「『思い当たることはある』と言った部分がご自身の基準で、思い当たること＝コンプライアンス違反になると思うか？」

国分太一さん（51）「それに関しては菰田弁護士や他の弁護士にご意見を伺った。ハラスメントに該当しうる行為というような意見をいただいた」

■会見で訴えたのは「番組降板の告げられ方」「違反内容の“答え合わせ”と謝罪」

国分さんは無期限で活動を休止。対外的な説明をすることができず、バッシング報道にさらされ、自身や家族の人権が侵害されたなどとして、先月23日、日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行っていました。

会見で訴えたのは主に2点。「番組降板の告げられ方」と「違反内容の“答え合わせ”と謝罪」に関してです。

1つ目、「番組降板の告げられ方」について…

国分太一さん（51）「プロデューサーが新しく代わるのでご挨拶したいということで日本テレビに伺った。制作局長の方と少し会話をした後に、コンプライアンスについて2〜3伺いたいことがあると、コンプライアンス局の方、弁護士の方が現れ、そこで突然の聞き取りが始まった。その聞き取り後、執行役員の方が来られ、そこで降板を告げられた」

日本テレビは、国分さんへのヒアリングの経緯について、「新任からの挨拶ということで来社していただき、挨拶の後、担当社員と弁護士が名乗って目的・趣旨をご説明し、国分氏の了承を得てからヒアリングを行いました。事前に国分氏にヒアリングをする旨をお伝えすれば、関係者への接触など不測の影響が考えられたため、このような形をとりました」と説明しています。

国分さんが訴える2つ目、「違反内容の“答え合わせ”と謝罪」については…

国分太一さん（51）「私のとったどの行動がコンプライアンス違反とされたのか、答え合わせもできないままに、自分自身を取り巻く環境変化の早さに心がついていかず、後悔・孤立・絶望とネガティブな感情に押しつぶされ、自らをコントロールすることが難しくなった」

■日本テレビ「“二次加害”を恐れている」

国分太一さん（51）「ずっとお世話になってきた日本テレビには、おわびを申し上げたいという思い、当事者の方には謝罪をさせていただけるのであれば、どういう形をとるのがいいのか。本事案に関することの答え合わせ、対外説明ができる、説明責任がしっかりできるように協議をしていきたいという気持ちは今も変わらない」

26日の会見を受け、日本テレビは…

「本日の会見で国分太一氏は『答え合わせがしたい』と述べていましたが、ヒアリングで自らが話された内容だけでもコンプライアンス違反に該当し、番組を降板していただくことを即断せざるを得ないものでした。当社は一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され“二次加害”がもたらされることを恐れております。その観点から『答え合わせ』は難しいと考えております。また、当社とのやりとり等について一方的な情報を流布するなど、国分氏の代理人の言動に不信感を覚えざるを得ない状況下では、対話は難しいと考えておりますが、当社は国分氏との面会等について門戸を閉ざしているわけではありません」

■専門家「お互いの話を1回聞いてみるのが重要」

企業のリスク管理に詳しい専門家はどうみたのでしょうか？

企業のリスク管理に詳しい 桜美林大学・西山守准教授「日本テレビ側としてはちゃんと説明しているし、対話も行っているというところだが、なぜそこのギャップ・認識の差が起きているのか、しっかり明確にするべきではないか。お互いの話を1回聞いてみるのが重要じゃないかなと」