大人は「スウェパン」どう穿く？【GU】おしゃれ店員さんの「着こなし」が参考になる！

部屋着っぽく見えがちなスウェットパンツ。でも【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんが提案する着こなしなら、大人の抜け感が簡単にゲットできるかも。スタッフさんが着用するスウェットパンツは、脚のラインをきれいに見せてくれる絶妙なバランスで、街でもおしゃれに穿きこなせそうです。

リラックス感とスタイルアップを両立

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

ゆるっとしたバギーシルエットのスウェットパンツ。公式ECサイトで「滑らかで、ふっくら」と紹介されるパフスウェット素材を使用しており、カジュアルすぎず大人も穿きやすそうです。ナチュラルカラーは上品な印象で、きれいめ派さんにもおすすめ。パンプスを合わせて女性らしさをプラスしてみて。

トレンドのバレルシルエットでこなれ感アップ

【GU】「スウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

丸みのあるシルエットが特徴のバレルパンツは、程よく抜け感のあるラフさとモード感を両立。ブラックを選べば脚のラインをすっきり見せつつ、洗練感がアップしそうです。広がりすぎないシルエットはきれいめコーデのハズしにも使いやすく、コーデにこなれ感をプラスしたい日におすすめ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M