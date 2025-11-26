シドのゆうや（Dr.）のソロワーク「S.Yuya」が、2ndアルバム『circle』をリリースすることを発表した。

『circle』には、ミックス、マスタリングまで本人が手がけた全10曲を収録。2025年を通して行われた月例公演＜S.Yuya MUSIC BOX 〜Monthly Meguro〜＞において、アコースティック公演を除くすべての公演で毎月披露してきた新曲達がその披露順のまま並べられた構成となっている。

この1年間、ライブに足を運んだファンと共に育て上げ、共に磨き上げてきた楽曲群がひとつの輪（circle）となって結実した、まさにライブとファンとS.Yuyaが三位一体で作り上げた作品だ。

さらに、アルバムのリリースに合わせ収録曲「フェイク」のミュージックビデオが12月6日（金）0時より、ゆうや本人のYouTubeチャンネル「ゆチャン」にて公開されることも明らかになった。

アルバムは12月6日（土）、12月7日（日）に目黒ライブステーションで開催される＜S.Yuya MUSIC BOX 〜Monthly Meguro〜「Birthday Special 2025」＞の会場にて配信に先駆けて販売され、会場購入者限定で握手会が実施される。そして、S.Yuya の誕生日となる12月9日（火）0時より各種音楽配信サービスにて配信がスタートする。

■ニューアルバム『circle』

2025年12月6日（土）12月7日（日）会場先行発売

2025年12月9日（火）配信リリース

品番 DCCA-171ｂ価格 3,500円（税込） 収録曲

01​. Winter wing

02​. 夢の続きを…

03​. フェイク

04​. garden

05​. ハチミツ

06​. 風に吹かれて

07​. letter

08​. Come on！

09​. ruby

10​. 飛べない鳥 ＜会場限定CD購入特典 握手会実施決定＞

S.Yuya MUSIC BOX 〜Monthly Meguro〜ファイナル公演「Birthday Special 2025」の会場物販にてNew Album『circle』をご購入いただいた方を対象に各回終演後に握手会を実施いたします。 ※各回のチケットをお持ちの方のみご参加いただけます。

※CD販売は、各開場時間の1時間前からを予定しております。

※1会計につき2枚までご購入いただけます。

※CDを1枚ご購入ごとに参加券を1枚お渡しいたします。

※各回在庫をご用意しておりますが、売り切れる可能性もございます。あらかじめご了承ください。

■＜S.Yuya MUSIC BOX 〜Monthly Meguro〜＞ファイナル公演「Birthday Special 2025」

2025年12月6日（土）

2025年12月7日（日）

目黒ライブステーション ＜1st SHOW＞ OPEN 15：00 / START 15：30

＜2nd SHOW＞ OPEN 18：30 / START 19：00 【チケット料金】全席指定 6,600円（税込）

※別途入場時にドリンク代必要

※未就学児童入場不可 詳細はコチラ https://sid-web.info/event/354617

