とたが、川谷絵音プロデュースによる新曲「催眠術」のミュージックビデオを公開した。

ミュージックビデオには、人気沸騰中の女優・出口夏希が出演。気鋭の映像作家、中田みのりがディレクションを行い、注目の写真家、末長真がカメラに収めた。

撮影は、都内近郊の公園で夜通し行われた。出口夏希が演じる“サチ”が想いを寄せる男性“ショウ”。サチはブランコを漕ぎながら、ショウを催眠術に掛けようとするが──神秘的な夜の美しい映像の中で描かれる、世界でいちばん、可愛くて、切ない、『ムリめな恋する酔っ払いガール』の感情の機微に是非ご注目ください。

新曲「催眠術」は本日11月26日に配信リリース。2024年にリリースしたとたの「日めくり」を川谷絵音のInstagramで紹介したことがきっかけで今回の初タッグが実現。一度聴いたら耳から離れないキラーフレーズに思わず暗示にかかってしまいそうな恋の催眠術ソング。映像とともに、その歌詞世界にもじっくり触れて欲しい。

Cast：出口夏希、高橋里恩

Director：中田みのり

DOP：末長真

◆ ◆ ◆

[出口夏希コメント]

何度も聴きたくなるような、思わず口ずさんでしまうようなそんな楽曲と共にMVの撮影をさせていただきました。

ぜひみなさんも、とたさんの世界観を楽しんでください。

[とたコメント]

夜のブランコに乗りながら隣を目で追っていたら、催眠術の振り子みたいだなと思って書き始めた歌です。

きっと相手の思い通りになってしまうと分かりながら、それにかかってもいいという気持ちがある人にしか催眠術はかからないらしいです。

川谷さんが私の楽曲を聴いてくださっているとの事で、それだけでも踊り明かせる喜びでした。が、なんと今回プロデュースの依頼も引き受けて下さり、もう空とか飛べそうです。

最初のデモの感想を頂いた時から、この曲の行き着く先を見透かされているような気がしていました。

何度も試行錯誤を繰り返し、この楽曲と私に真っ直ぐ向き合ってくださったこと、ありがたい気持ちでいっぱいです。

聴いてみてください。催眠術にかかって、好きになってくれたらうれしいです。

[川谷絵音コメント]

最初にデモを聴いた時からメロディの素晴らしさが際立っていました。夏フェスの楽屋でギター片手にアレンジ作業をしていたこと、今でも鮮明に覚えています。デモの歌が上手過ぎると何度思ったことか。嫉妬すれすれの感情をコントロールしながら、真剣に曲に向き合いました。彼女の才能はこれからもっともっと広がっていくと思う。末恐ろしいです。一緒に作品を作れて本当に良かった。

◆ ◆ ◆