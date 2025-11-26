本日の【上場来高値更新】 ＪＴ、丸紅など61銘柄
本日の日経平均株価は、米株高を受け値がさ株を中心に買いが優勢となり、前日比899円高の4万9559円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は61社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断を「3→2」に引き上げたＪＴ <2914> [東証Ｐ]、野村證券が目標株価を3760円→4720円に引き上げた丸紅 <8002> [東証Ｐ]、防犯ソリューション提供企業と資本・業務提携を発表したキヤノンマーケティングジャパン <8060> [東証Ｐ]など。そのほか、大林組 <1802> [東証Ｐ]、清水建設 <1803> [東証Ｐ]、中電工 <1941> [東証Ｐ]、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]、キヤノンＭＪ、ニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]の6社は4日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1768> ソネック 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1803> 清水建 東Ｐ 建設業
<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2734> サーラ 東Ｐ 小売業
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<2809> キユーピー 東Ｐ 食料品
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3197> すかいらーく 東Ｐ 小売業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品
<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ 情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6432> 竹内製作所 東Ｐ 機械
<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器
<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7520> エコス 東Ｐ 小売業
<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8331> 千葉銀 東Ｐ 銀行業
<8359> 八十二 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8801> 三井不 東Ｐ 不動産業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9744> メイテックＧ 東Ｐ サービス業
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
株探ニュース