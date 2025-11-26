　本日の日経平均株価は、米株高を受け値がさ株を中心に買いが優勢となり、前日比899円高の4万9559円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は61社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断を「3→2」に引き上げたＪＴ <2914> [東証Ｐ]、野村證券が目標株価を3760円→4720円に引き上げた丸紅 <8002> [東証Ｐ]、防犯ソリューション提供企業と資本・業務提携を発表したキヤノンマーケティングジャパン <8060> [東証Ｐ]など。そのほか、大林組 <1802> [東証Ｐ]、清水建設 <1803> [東証Ｐ]、中電工 <1941> [東証Ｐ]、ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]、キヤノンＭＪ、ニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]の6社は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1718> 美樹工業　　　東Ｓ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1768> ソネック　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業

<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<2809> キユーピー　　東Ｐ　食料品
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<3197> すかいらーく　東Ｐ　小売業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業

<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6432> 竹内製作所　　東Ｐ　機械
<6517> デンヨー　　　東Ｐ　電気機器
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業

<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7520> エコス　　　　東Ｐ　小売業
<7595> アルゴグラフ　東Ｐ　情報・通信業

<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7921> 宝＆ＣＯ　　　東Ｐ　その他製品
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8331> 千葉銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8359> 八十二　　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8801> 三井不　　　　東Ｐ　不動産業

<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9744> メイテックＧ　東Ｐ　サービス業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業

<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業

