八木莉可子、守り抜きたいもの答え赤面 周囲は失笑「至福の時間なので…」
俳優の八木莉可子（24）が26日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の舞台挨拶に登場。“守り抜きたいもの”の回答に周囲が失笑する場面があった。
【写真】初恋コンビ！八木莉可子をエスコートする木戸大聖
八木は映画にちなんで“守り抜きたいもの”をフリップに書き入れるコーナーで「こたつ」と回答。周囲が「家族」「仲間」「健康」などと書いている中で、浮いた答えになった。
八木は「これは真剣に書くものなんだ」と顔を赤らめ、恥ずかしがった。回答した理由について「一人暮らしのうちにこたつがあって、こたつに入るのが至福の時間。一人暮らしでこたつがあるのかと非難されることはあるが、これが自分にとって大事なので守り抜きたい」と話した。
原作は、にいさとるによる同名漫画。ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥がてっぺんを目指して入学した風鈴高校を舞台に、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じる姿を描く。かつて不良の巣窟だった同校は街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”に変貌しており、力の絶対信仰を掲げる最凶集団との闘いを繰り広げる。
イベントでは八木のほか、水上恒司、木戸大聖、綱啓永、中沢元紀、山下幸輝、濱尾ノリタカ、上杉柊平、萩原健太郎監督が登壇した。
【写真】初恋コンビ！八木莉可子をエスコートする木戸大聖
八木は映画にちなんで“守り抜きたいもの”をフリップに書き入れるコーナーで「こたつ」と回答。周囲が「家族」「仲間」「健康」などと書いている中で、浮いた答えになった。
八木は「これは真剣に書くものなんだ」と顔を赤らめ、恥ずかしがった。回答した理由について「一人暮らしのうちにこたつがあって、こたつに入るのが至福の時間。一人暮らしでこたつがあるのかと非難されることはあるが、これが自分にとって大事なので守り抜きたい」と話した。
イベントでは八木のほか、水上恒司、木戸大聖、綱啓永、中沢元紀、山下幸輝、濱尾ノリタカ、上杉柊平、萩原健太郎監督が登壇した。