「嫁の出身大学ってさぁ（笑）」親戚の集まりで浴びせられた、モラハラ義両親の『見下し発言』に絶句

知人から聞いたお話です。結婚の挨拶に行ったとき、義両親のとある言動がひっかかった知人。その後、はっきりと聞くことになった義両親の“本音”に知人は悲しい思いをしました。

職場結婚した私

私は夫と2人暮らしです。



夫とは前の職場で出会い、お付き合いを始めてそのまま結婚。



今は別々の職場で働いていますが、お互い正社員で日々仕事を頑張っています。

その夫との結婚を決め、夫の実家に挨拶に行ったときのことです。

「本当にいいの？」

夫の実家は立派な造りの一軒家でした。

舅と姑は、少し厳しそうな顔つきの人たち。

私が挨拶を済ませると、姑は早々に「どこの大学を出てらっしゃるの？」と聞いてきました。

続けて姑は、「知ってるとは思うけど、うちの息子は〇〇大学（某有名私立大学）の出身なの。あなたは？」と言いました。



夫がその有名大学出身だったことは知っていました。一方私は地元の私立大学の出身。なんだか言い出しづらい空気は感じたものの、「〇〇大学という地元の大学です」と答えた私。

それを聞いた姑は、あからさまに顔をしかめました。それと同時にため息をつく舅。



姑は自分の息子のほうを向くと、「本当にいいのね？」と念を押すように聞きました。

夫はそんな両親の態度が気に障ったのか、イラついた素振りを見せました。そして、「俺が選んだ人だ。色々言われたくない」と言ったのですが、舅と姑は何やら言いたげに顔を見合わせていました。

親戚の集まりで

義両親の態度は少しひっかかったものの、2人は後日行われた結婚式には何も言わず出席してくれました。

そして、結婚後初めてのお正月で、義実家に親戚一同が集まったときのことです。

親戚の方々は、私たちに「〇〇君、いい嫁さんもらったなぁ」「優しそうで、きれいで、本当によかったな。おめでとう」と、嬉しい言葉をかけてくれました。



夫も私もそんな温かい言葉に喜んでいたのですが、突然姑が「でも……」とポツリ。続けて大きな声で、「どこにあるかも分からない大学出だけどね～」と言い、ばかにしたような笑い声をあげたのです。

そして隣にいた舅と顔を合わせ、2人でクスクス笑い合いました。

距離を置く

そんな義両親の言葉に、私は少なからずショックを受けました。



私だけではなく、夫も2人の言動が許せなかった様子。



「あの人たちは、人を学歴で判断するところがある。俺は昔からそれが嫌だった」



そう夫は話してくれました。

この出来事以降、私たちは義実家と距離を取り続けています。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年11月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：Junko.A

子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。