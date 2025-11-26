栗田工業（以下、クリタ）は、クリタグループの家庭用・業務用水処理機器等を製造・販売するクリタックが、タンクに入れるだけで抗菌・消臭・抗ぬめり効果を発揮する、パルプと銅イオン由来のエシカル素材を採用した加湿器・除湿器用抗菌剤「Cuっとクリーン（キュっとクリーン）」の販売を11月26日から開始した。

「Cuっとクリーン」は、加湿器や除湿器のタンク内の雑菌の繁殖を防いで水とミストを清潔に保つとともに、タンク内の不快なにおいや菌由来のぬめりを防ぐ効果を発揮する、同製品をタンクに入れるだけの抗菌剤となっている。高い抗菌性・抗カビ性を発揮する、木材から加工したパルプに銅イオンを化学結合させたエシカル素材であるCu−TOP（シーユー・トップ）を採用し、同製品を使用することによる高い抗菌性・消臭性・抗ぬめり効果については、第三者機関による検証結果を取得している。同製品1つで2リットルの水に対応でき、効果が持続する約6ヵ月の間は繰り返し使用できる。

「Cuっとクリーン」は、クリタック公式 楽天市場店で販売する。なお、仕様その他の詳細情報は、クリタック公式サイトを確認してほしいという。

クリタグループは、創立以来さまざまな産業における多様な現場接点で培った知見やノウハウを活かした、水の使用目的に応じた業務用の水処理機器や、家庭用の水処理機器や生活用品の製造・販売を通じ、日常生活におけるより安心・安全な水の利用への貢献を引き続き追求していく考え。

［小売価格］880円（税込）

［発売日］11月26日（水）

栗田工業＝https://www.kurita-water.com