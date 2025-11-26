元モーニング娘。でタレントの辻希美(38)が26日、自身のインスタグラムを更新。この日18歳の誕生日を迎えた長女でインフルエンサーの希空(のあ)へのメッセージを寄せた。



「日付変わって… 11月26日…希空が18歳のお誕生日を迎えました 18歳…成人だね」と切り出し、「18年前の今日、希空が私をママにしてくれた日 18年という月日…正直、、、長かったです 二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず世間からは色々と言われてしまう事もあり沢山泣いた事もありました」と若くして母になった日々を振り返った。



続けて、「でも希空が私を母にしてくれて強くしてくれて頑張って来れたと思います!!ありがとう」と感謝をつづり、「今では友達のような関係性になりぶつかる事もあるけど、そんな時間も希空と買い物行ったりご飯行ったり どんな些細な時間すらもめちゃくちゃ幸せでママにとって嬉しい時間です 最近は仕事が忙しかったりして会えないこともたたあるけど 本当に毎日頑張ってる希空を見て感心してるよ いつか一緒に仕事出来る日を楽しみにしています」と親子共演を心待ちにしていることを明かした。



最後に、「改めて、希空 ママをママにしてくれてありがとう 産まれてきてくれて本当にありがとう 心から感謝しています はぁ～自分の娘が成人だなんて…本当に不思議… 希空18歳のお誕生日おめでとう 大好きだよ」と、愛情あふれる長文メッセージを結んだ。料理を手にポーズを取る2ショットと希空が赤ちゃんの頃の写真も添えた。



辻希美は2007年6月に俳優の杉浦太陽と結婚、同年11月に希空を出産した。今年8月に第5子となる次女を出産している。



（よろず～ニュース編集部）