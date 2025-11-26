東武トップツアーズは、昨年も好評を得た、冬季・出発日限定で運行される東武鉄道の臨時夜行列車を利用し、会津高原たかつえスキー場・だいくらスキー場で朝一番のパウダースノーを楽しめる「スノーパル 23：45 プラン」商品の発売を、11月26日から開始する。

「スノーパル23：45プラン」は、東武鉄道浅草駅23：45発の会津高原尾瀬口駅へ向かう臨時夜行列車。今シーズンは12月26日〜3月7日の毎週金曜・土曜および2月22日の合計23日間運行する。

なお、この臨時夜行列車「スノーパル23：45プラン」の利用は、同社の旅行商品利用の消費者限定となる。





浅草駅を週末の23：45に出発するため、仕事を終えた後でも乗車可能で、また深夜時間に出発して朝一番にゲレンデに到着できることで、雪景色を眺めながらの朝食や、混雑のないゲレンデでパウダースノーを楽しめる。

浅草駅から会津高原尾瀬口駅まで夜行列車で行き、スノーパル専用の連絡バスに乗り換えて、会津高原たかつえスキー場またはだいくらスキー場（出発日限定）へ行くプランとなっている。





往路スノーパル23：45利用、復路東武鉄道を利用、全コース朝食とリフト1日券付なので日帰りでたっぷりスキー・スノーボードが満喫できる。

［プラン詳細］

Aプラン

往路スノーパル 23：45利用(乗車駅⇒会津高原尾瀬口駅までの乗車券・特急券）＋復路東武鉄道（会津高原尾瀬口駅→下車駅までの乗車券）＋会津高原尾瀬口⇔たかつえスキー場または会津高原尾瀬口駅⇔だいくらスキー場の往復スノーパル連絡バス＋たかつえスキー場またはだいくらスキー場のリフト券1日券・スキー場での朝食1回付

Bプラン

上記Aプラン＋レンタルスキー3点セットまたはボード2点セット1日分付

Cプラン

上記Aプラン＋レンタルスキー3点セットまたはボード2点セット1日分＋レンタルウェア1日分付

Dプラン

上記Aプラン＋レンタルスキー3点セットまたはボード2点セット1日分＋レンタルウェア1日分＋スキーまたはボードスクール90分付

Eプラン

上記Aプラン（おとな・こども）＋小学生のお子様のみレンタルスキー3点セットまたはボード2点セット1日分＋レンタルウェア1日分＋スキーまたはボードスクール90分付

全日程、出発駅から会津高原尾瀬口駅まで隣の座席を気にすることなく、ゆっくりと過ごせる「ゆったり2座席利用」の設定もある

使用する車両「リバティ」は､「TOBU FREE Wi−Fi」を使用可能。各座席にコンセントも設置されているので、長時間の乗車も、より快適に利用できる

東武トップツアーズ＝https://www.tobutoptours.co.jp