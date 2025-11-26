「ＮＰＢ ＡＷＡＲＤＳ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）

最多勝と最多奪三振、沢村賞に輝いた日本ハム・伊藤大海投手は「まず１年間、ケガなく投げることができたのは、自分としても評価していい部分なのかな」と納得の表情を浮かべた。

１４勝、１９５奪三振は、本格派エースの証明。そして、１９６回２／３の投球回数は両リーグ断トツだった。昨年の表彰式でほしいと言っていた沢村賞を初受賞。「そこは有言実行できたというか、すごくうれしく思っていますし、沢村賞という賞の重さをより感じている」と感慨を込めた。

来季に向けては「１５勝は超えていかなければいけない壁。そこを超えたうえでもう一回」と球団初の３年連続最多勝も目標に設定。さらにこちらも球団初となる２年連続沢村賞にも「その意欲はもちろんあります。数字でも気持ちでもチームを引っ張っていけるように」と照準を合わせた。

ここ２年のタイトル獲得ラッシュもあり、実家にはトロフィーを置く場所がなくなってきているという。道産子右腕は「どうせなら（故郷の）鹿部町に置きたい。『大海館』的なものをいつかできたら」と、笑顔で夢を語った。