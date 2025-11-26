米ロック界のボス、ブルース・スプリングスティーン（７６）の歴史的名盤「明日なき暴走」が１９７５年の発売から今年で５０周年となるのを記念して、日本のみで５０周年記念盤が「明日なき暴走（５０周年記念ジャパン・エディション）」として１２月２４日に発売されることが２６日、分かった。

日本独自企画の３枚組７インチ紙ジャケット仕様で、世界で初めて「明日なき暴走」をＳＡＣＤ-ＨＹＢＲＩＤ化。海外から支給されたハイレゾマスター（９６ｋＨｚ／２４ｂｉｔ）から日本でＤＳＤ化した。

２枚のボーナス・ディスクには「ＢＯＲＮ ＴＯ ＲＵＮ ＴＯＵＲ」から、初の正式リリースとなる１９７５年１２月１２日、ニューヨーク州ロングアイランド大学Ｃ．Ｗ．ポスト校公演をフル収録。マルチ・トラックで収録された高質なライブ音源を、２４トラック・アナログ・マスターから最新のプランジェント・プロセスでデジタル変換し、ジョン・アルトシラーが新たにミックス。音質もセットリストもベストの公演で、絶頂期を迎えたブルース・スプリングスティーン＆Ｅストリート・バンドの圧倒的なパフォーマンスを体感できる。

この公演では「明日なき暴走」から６曲を披露し、アニマルズのカバー「イッツ・マイ・ライフ」を世界初披露。スプリングスティーンのライブで過去５回しか演奏されていないシュレルズ「シャ・ラ・ラ」のカバーも披露している。ラストの「クォーター・トゥ・スリー」ではブルースが「俺はただの囚人だ…ロックンロールの囚人だ！」と宣言して幕を閉じる。

パッケージはあまりにも有名なジャケットを初の７インチ紙ジャケット仕様で復刻。日本盤初版ＬＰの特殊帯に、特典としてアルバム・ジャケット見開きの、スプリングスティーンがクラレンス・クレモンズの肩に手を置く絵柄のポスターを封入する。５０周年記念盤日本版ブックレットには１９７５ ＢＯＲＮ ＴＯ ＲＵＮ ＴＯＵＲ ＤＡＴＥ、主なセットリスト、ライヴＭＣ訳などが掲載されている。