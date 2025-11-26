離れ離れになった大型犬と2ヶ月ぶりに再会した女性。会えた嬉しさで号泣してしまったところ、わんこが優しすぎる行動をとり、SNSで話題に！投稿は記事執筆時点で151万回以上再生され、「泣かないでって言ってる」「優しい世界」「イケメンすぎる！」といった声が寄せられました。

【動画：離れ離れになった大型犬と2ヶ月ぶりに再会した女性→嬉しくて泣いてしまった結果…まさかの光景】

サモエドさんに会えて大号泣！

TikTokアカウント「@_luv.snow」で紹介されたサモエドカフェのスノウくんに関する投稿が TikTokで話題になっています。

投稿主さんはサモエドカフェで店長をしていたそうで、休日の日もサモエドさんたちに会うために店舗へ行くほど溺愛していたといいます。しかし、ある事情で突然働けなくなり、サモエドさんたちに挨拶できずにお別れすることに……。

そんなお別れから約2ヶ月、離れ離れになったサモエドさんたちが心残りで会いに行ったところ、感情が大爆発して目の前で大号泣してしまったのだとか！

目の前で久しぶりに会えたお姉さんが大号泣する様子を見たサモエドのスノウくんは、「どうしたの？」「泣いてるの？」とちょっぴりオロオロ……。

「大丈夫？」と心配してくれるスノウくん

スノウくんはとりあえず泣き止んでもらおうと思ったのでしょう。まず、お姉さんを慰めるために、顔をぺろり。「大丈夫だよ」「ゆっくりでいいよ」と優しい言葉をかけているよう！

しかし、そんなスノウくんの優しすぎる行動に、さらに泣いてしまったお姉さんを見て、スノウくんがとった行動は……

なんと、お姉さんの肩に前足をかけて立ち上がり、のしかかり気味に「僕はここにいるよー！」「泣かないで！」と必死で慰め始めたのです！

スノウくん自身もお姉さんに久しぶりに会えた喜びが相まって、少々激しめな慰め方になったようですが、その心優しい行動に、当時のスノウくんを思い出して感極まってしまうお姉さんなのでした。

優しすぎる行動がSNSで話題に

スノウくんの男前すぎる優しい行動は、TikTokに投稿され、151万回以上再生されるほど話題になりました！

コメント欄には「泣かないでって言ってる」「優しい世界」「イケメンすぎる！」「サモエドの純粋な愛情が心に刺さった」「この空気感尊すぎる…」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント「@_luv.snow」で公開された今回の投稿、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

スノウくん、投稿主さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

