聴覚障害者の国際大会「デフリンピック」のバレーボール女子で日本が2大会ぶりに金メダルを獲得しました。この試合で上越高校に通う岡田夕愛選手と中越高校に通う高橋朋伽選手がともに出場し、勝利に貢献しました。



日本で初開催のデフリンピック。11月25日に行われたバレーボール女子の決勝戦日本はトルコと対戦しました。中越高校に通う高橋朋伽選手の地元・三条市では、祖母のひとみさんや中学時代の同級生も駆けつけパブリックビューイングが行われました。





第1セット高橋選手がピンチサーバーとして出場。その高橋選手のサーブから日本が得点を重ねます。第1セットを大差で取った日本。続く第2セットは追いかける展開に。ここで上越市出身の岡田夕愛選手が見せます。サウスポーから繰り出す強烈なスパイクでトルコに詰め寄ると…続くポイントも岡田選手ふわりとコートに落とし同点に追いつきます。その後も日本が得点を重ね第2セットも連取します。第3セットに入っても岡田選手が強烈スパイク。ライトからクロスで相手コートに叩き込みます。高橋選手もピンチサーバーとして出場。さらに粘り強いレシーブで日本の得点に貢献。すると1点を追いかける場面で岡田選手。同点に追いつく貴重な一撃を決めます。最後まで流れを渡さなかった日本。ストレートで勝利し2大会ぶりの金メダルを獲得しました。孫の活躍に祖母は…〈高橋選手の祖母・ひとみさん〉「あの子も難儀して突然耳が聞こえなくなってなかなか難儀したと思うけどみんな周りの人が助けてくれて本当に感謝です」中学時代の同級生は…〈中学校の同級生〉「いつも笑顔なんですけど私たちに見せるのとは違うかっこいい姿で感動しました」「試合を楽しんでいる感じがして見ていて楽しくなったしウルウルしました」県勢が活躍してつかみ取って金メダル。ともに高校生の岡田選手、高橋選手の今後の活躍にも注目です。