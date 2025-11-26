È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ö²¿¸Ä¡¢ÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¡¡¿å¾å¹±»Ê¤Î»ÑÀª¤Ë¶Ã¤¡¡¿å¾å¤ÏÃ¡¤«¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö±¦¸ª¤¬¾å¤¬¤ê¤Å¤é¤¯¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ê24¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¡£¿å¾å¹±»Ê¡Ê26¡Ë¤Î»ÑÀª¤Ë´¶Éþ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÎø¥³¥ó¥Ó¡ªÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ëÌÚ¸ÍÂçÀ»
¡¡È¬ÌÚ¤Ï»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¿å¾å¤ò¡Ö¼þ¤ê¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤Î¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Çµï¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼þ°Ï¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î»ëÅÀ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦Æ°¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤òµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¸Ä¡¢ÌÜ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Û¤á¤é¤ì¤¿¿å¾å¤Ï¡ÖÃ¡¤«¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤ÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£±¦¸ª¤¬¾å¤¬¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢¾ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¥±¥ó¥«¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¹â¹»À¸¡¦ºùÍÚ¤¬¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿É÷Îë¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢³¹¤ò¼é¤ëÆ®¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¤«¤Ä¤ÆÉÔÎÉ¤ÎÁã·¢¤À¤Ã¤¿Æ±¹»¤Ï³¹¤ò¼é¤ëÂ¸ºß¡ÈËÉÉ÷Îë¡ÊWIND BREAKER¡Ë¡É¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ¤ÎÀäÂÐ¿®¶Ä¤ò·Ç¤²¤ëºÇ¶§½¸ÃÄ¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿å¾å¡¢È¬ÌÚ¤Î¤Û¤«¡¢ÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¡¢Çë¸¶·òÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
