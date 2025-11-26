「思いのほか祝福されていて草」人気配信者、結婚発表への反応に言及「もはや結婚しててよかったよ」
元プロゲーマーで動画配信者のたぬかなさんは11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚公表後の心境を明かし、ファンに向けてコメントしました。
【投稿】たぬかな、ファンへのコメント
さらに、「お相手とか含めて知ったのは去年くらいだったけど、鉄拳勢が基本バラさずに本人発表まで来れたのは素晴らしいね」「統治力の高さで暴動を未然に防ぐの村長の鏡すぎる」と周囲やファンの振る舞いをたたえる声や、「『男居るに決まってんだろ』って本人常に言ってたよね笑 配信のコメ見てても、結婚!?っていうより『あぁ、やっぱり籍入れとったんかい』程度の反応が多い」と予想通りだったとの意見、「もはや結婚しててよかったよ」などの声が上がりました。
(文:勝野 里砂)
【投稿】たぬかな、ファンへのコメント
ファンの声に感謝の言葉たぬかなさんは「思いのほか祝福されていて草 一揆でも起きるかと思った お漏らししなかったみんなえらいよ、ありがとう」と投稿しました。ファンからは「結婚してたと聞いて益々ファンになったわ」「祝福の嵐で畑が肥えすぎて草生えまくり 一揆どころか豊作祭じゃん」といった好意的な反応が集まっています。
結婚を発表25日にXにて、「結婚してました。今まで隠しててすまんこ！」とつづり、結婚していたことを発表したたぬかなさん。掲載した写真には、ウエディングドレス姿で夫と並ぶたぬかなさんの姿が写っています。この投稿には、「おめでとうございます〜！！ドレス姿お綺麗すぎる」「末長く爆発しろ！！(古のインターネット語で「おめでとうございます」の意）」と祝福のコメントが寄せられていました。
(文:勝野 里砂)