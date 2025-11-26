¡Ö¤â¤¦¾¯¤·±óÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡©¡×¡¡Æ²¡¹¤¿¤ëàÇÁ¤¸¤á¤Ë4.2Ëü¿ÍÇË´é¡Ö¤Ê¤¬¤¯¤Æ¤¨¤é¤¤¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¡¢±óÎ¸¤·¤ÆÇÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿à¸½¹ÔÈÈá¤¬X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤ó(¡÷kina_komugi)¤µ¤ó¤¬2025Ç¯11·î17Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦¸¤¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Î¾å¤ËÄ¹¡¹¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¡¢¸þ¤³¤¦Â¦¤òÇÁ¤¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤ÏÎÙ¤Î¤ª²È¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö¤â¤¦¾¯¤·±óÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÆ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¤À¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï4Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤Ê¤¬¤¯¤Æ¤¨¤é¤¤¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×
¡ÖÎÙ¤Î¼ÇÀ¸¤ÏÀÄ¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¤É¤ì¤É¤ì...¡×
¡Ö¤ó¤Ã...¤È¤Í¡¢ÊÉ¤Î¤³¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¡¼¤Î¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¿¿·õ¤ÊàÇÁ¤ÍÍá
»ô¤¤¼ç¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï12·î1Æü¤Ç4ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤Î¡Ö¤â¤Á¤³¡×¤Á¤ã¤ó¡£
ÎÙ²È¤Ë¤Ï³°¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ªÍ§Ã£¤Î¥×¡¼¥É¥ë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
²áµî¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¤â¤Á¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÇÁ¤¸«¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤ó¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿¿·õ¤ËÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸«»ö¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¿¤Ó¤Æ¡¢µÝ¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿¤Ã¤ÆÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤ë»Ñ¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤â¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤ó¤µ¤ó¡Ë
Á´ÎÏ¤ÇÇÁ¤¹þ¤ó¤ÀÀè¤Ë¤Ï¡¢¤ªÍ§Ã£¤È¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£(¥é¥¤¥¿¡¼:Met)