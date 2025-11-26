長崎バイオパーク冬の風物詩「カピバラの露天風呂＆かばの湯」今年は赤ちゃんカピバラの姿も《長崎》
11月26日は「いい風呂の日」です。
西海市の長崎バイオパークでは、お風呂にちなんだ冬の風物詩が始まりました。
“打たせ湯” でリラックスしているのは、長崎バイオパークの人気者 カバのモモちゃん。
あったかいお風呂で温まってほしいという気持ちから「かばの湯」が用意されました。
一方、カピバラの寒さが苦手なカピバラのエリアにも「カピバラの露天風呂」が…。
（子どもの来園者）
「カピバラがおふろに入る、よいしょっと。かわいい。カピバラがおふろに入ってる。おふろに入った」
湯船に真っ先に飛び込んだのは、カピバラの「くりーむ」。
和やかな表情で、一番風呂を楽しみます。
（福岡から）
「気持ちよさそう。可愛いですね。なかなか見られないから、きょう来てよかったです」
温暖な地域に生息し、寒さが苦手なカピバラのために17年前から始まったカピバラの露天風呂。
（長崎バイオパーク 池田 颯汰さん）
「冬になったら露天風呂があることで、お客さんも来てくれているので、カピバラたちがどんな行動をしているのか見て、ほっこりしてもらいたい」
今では来場者も癒やされる一大イベントになりました。
そして、今年は新たな仲間も増えました。
お母さんの「まどか」と一緒に日光浴をするのは…
今月17日に生まれたばかりのカピバラの赤ちゃん3匹です。
バイオパークでは6年ぶりに生まれたカピバラで、まどかにとっても初めての赤ちゃんです。
まどかは子育てに積極的で、3匹は職員らに見守られすくすくと成長しています。
あわせて13匹となった、長崎バイオパークのカピバラ。
ことしは、赤ちゃんの入浴姿も楽しめそうです。
「カピバラの露天風呂」と「かばの湯」は来年3月1日まで行われます。