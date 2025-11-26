11月26日は「いい風呂の日」です。

西海市の長崎バイオパークでは、お風呂にちなんだ冬の風物詩が始まりました。

“打たせ湯” でリラックスしているのは、長崎バイオパークの人気者 カバのモモちゃん。

あったかいお風呂で温まってほしいという気持ちから「かばの湯」が用意されました。

一方、カピバラの寒さが苦手なカピバラのエリアにも「カピバラの露天風呂」が…。

（子どもの来園者）

「カピバラがおふろに入る、よいしょっと。かわいい。カピバラがおふろに入ってる。おふろに入った」

湯船に真っ先に飛び込んだのは、カピバラの「くりーむ」。

和やかな表情で、一番風呂を楽しみます。

（福岡から）

「気持ちよさそう。可愛いですね。なかなか見られないから、きょう来てよかったです」

温暖な地域に生息し、寒さが苦手なカピバラのために17年前から始まったカピバラの露天風呂。

（長崎バイオパーク 池田 颯汰さん）

「冬になったら露天風呂があることで、お客さんも来てくれているので、カピバラたちがどんな行動をしているのか見て、ほっこりしてもらいたい」

今では来場者も癒やされる一大イベントになりました。

そして、今年は新たな仲間も増えました。

お母さんの「まどか」と一緒に日光浴をするのは…

今月17日に生まれたばかりのカピバラの赤ちゃん3匹です。

バイオパークでは6年ぶりに生まれたカピバラで、まどかにとっても初めての赤ちゃんです。

まどかは子育てに積極的で、3匹は職員らに見守られすくすくと成長しています。

あわせて13匹となった、長崎バイオパークのカピバラ。

ことしは、赤ちゃんの入浴姿も楽しめそうです。

「カピバラの露天風呂」と「かばの湯」は来年3月1日まで行われます。