メールは来るのに...「長引く出張」で彼が隠す“居場所”の秘密【ママリ】

「いつもより長い」出張は嘘？返信の裏で彼が消えた

この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。出張が多い職業の人だと、その状況に慣れて家族や恋人も「出張なんだ」と聞いてもあまり気にしなくなることもあるかもしれませんね。ただ、いくら出張が多くても「普段とは様子が違う」とか「連絡が取れない」となると気になる部分が出てきます。出張はいつもとは違う場所にいるので、待つ側としては心配も大きくなるのですが…。

主人公のS葉は、会社の家賃制度を利用して新しい部屋に引越しました。S葉には恋人・M生がいましたが、自分のことを1番に思ってくれるわけではないと悟り、別れます。その後、お隣りに暮らしていたE原さんとひょんなことから知り合いになり、友人関係に。





一緒に過ごす時間が増えるうち、自然と恋人関係に発展した2人でしたが、S葉はE原さんが「セックスしても最後までイカない」ということに気づき、友人のFちゃんに相談します。Fちゃんとの話の中で、男性の中には周囲に言えないだけで「膣内射精障害」をかかえている人がいそうである、ということを知ったS葉。S葉はE原さんとそうした性事情について話し合いますが、E原さんは積極的に自分の事情を改善しようとはしません。そんなE原さんは仕事で名古屋を訪れますが、今回はいつもと違い、なぜが「長い」出張になっているようで…？

S葉の隣りの部屋に暮らしているE原さんですが、なぜか「名古屋出張中」に戻る場所はホテルなどの部屋ではなく、女性が出迎える部屋でした。S葉はE原さんを信じて待っている様子ですが、E原さんにはどんな用事があってこの女性の家を訪ねているのでしょうね。



カップルや夫婦の場合、お互いの行動を逐一把握しているわけではないでしょうが、それでも「信じている」相手に対して疑惑をいだかせるような行動をするのは慎んだ方が良いでしょうね。

