18年目の大幅刷新！ 三菱“新型”「デリカ」登場へ！ 約450万円＆高性能4WD搭載の「SUVミニバン」が話題に！ 大胆顔のD：5に「力強い」「アウトドアにぴったり」の声も

18年目の大幅刷新！

2025年10月下旬に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、三菱は大幅改良を施した新型「デリカD：5」を世界初公開しました。

その発表は大きな注目を集め、ユーザーからも多くの反響が寄せられています。

新型デリカ登場へ！

【画像】超カッコいい！ これが三菱の「新型デリカ」です！ 画像で見る（60枚）

デリカD:5は2007年の登場以来、広い室内空間と電子制御4WDによる高い走破性を兼ね備え、アウトドア志向のファミリー層を中心に支持を集めてきました。

2019年には新エンジンや運転支援技術「e-Assist」を導入するなど改良を重ねてきましたが、今回のジャパンモビリティショー2025でついに新型が世界初公開されました。

新型モデルでは、外観・内装・走行性能のすべてで大幅な進化を遂げています。

会場の担当者は「まず注目していただきたいのは、やはり見た目です。前後左右すべてに手が加えられ、フロントグリルやバンパーの造形も刷新されました。従来よりもさらに力強く、オフロード感が際立っています」と説明。

フロントグリルやバンパーに加え、リアバンパーやホイールアーチも新デザインとなり、存在感をさらに高めています。

インテリアでは8インチカラー液晶メーターを新採用し、シート素材やパネルの質感を向上。ギア感とプレミアム感を両立させた仕上がりとなっています。

走行性能では三菱の四輪制御技術「S-AWC」を強化し、NORMAL／ECO／GRAVEL／SNOWの4モードを設定。

多様な路面状況に対応できる高い走破性を確保しました。さらに「e-Assist」も進化し、衝突被害軽減ブレーキや誤発進抑制機能など安全性能を強化しています。

パワートレインは従来通り2.2リッター直4ディーゼルターボ＋8速ATを採用し、最高出力148馬力、最大トルク380Nmを発揮します。

価格（消費税込）は約450万円から495万円を予定しており、なお予約受注は10月30日に開始、今冬の発売が見込まれています。

※ ※ ※

反響について担当者は「会場でも『待ってました』という声が多く聞かれ、多数の反響をいただいています。価格帯は従来より上がっていますが、皆さんにご納得いただけるモデルになっているのではないかと思います」と語ります。

ユーザーからも「力強いスタイリングが頼もしい」「アウトドアにぴったりの進化」といった期待の声が寄せられ、展示会場では悪路走破をイメージした迫力ある展示に多くの来場者が見入っていました。

市販モデルとしての存在感をさらに高めた新型デリカD:5は、アウトドア志向のライフスタイルに応える一台として、今後ますます幅広いユーザー層に支持を広げていくことが期待されています。