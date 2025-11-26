辻ちゃん長女・希空、18歳“成人”迎えドレス姿の記念ショット公開「もっと新しい事に挑戦していきたい」 杉浦太陽＆辻希美もSNSに思いつづる「感慨深い」
タレント・杉浦太陽（44）＆辻希美（38）夫妻の長女・希空が26日、18歳の誕生日を迎えた。同日、自身のインスタグラムを更新し、上品な肩出しドレス姿で花束を抱えた記念ショットを公開するとともに、“いまの思い”をつづった。
【写真】「18歳になりました」上品な肩出しドレス姿で決めた希空の記念ショット
希空は、昨年11月26日の17歳の誕生日を機に芸能界デビュー。同日にインスタグラムとYouTubeチャンネルを開設すると、そうそうにフォロワー数を拡大。インフルエンサーとして大きな注目を集めた。
その後は『東京ガールズコレクション』でのランウェイデビュー、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』への出演、アパレルブランドのモデル起用など、この1年で大きく活躍の場を広げてきた。
投稿では「活動を始めてから1年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの1年間を過ごす事が出来たと感じています」と感謝を記し、「これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜しくお願いします!!沢山のお祝い本当にありがとうございます 最高の誕生日を過ごせて幸せです」とあいさつした。
なお同日、母の辻も自身のインスタを更新し「11月26日…希空が18歳のお誕生日を迎えました 18歳…成人だね」「はぁ〜自分の娘が成人だなんて…本当に不思議…」と、希空の赤ちゃん時代の写真などを添え感慨深げに報告。
父の杉浦も、25日のブログで「長女・希空は…まもなく成人を迎えます 18歳、感慨深い」と親としての素直な思いを明かしている。
