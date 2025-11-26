すでに予約が始まっているクリスマスケーキですが、物価高などの影響で今年も値上がり傾向だといいます。小さめのサイズや、トッピングのない真っ白なケーキも登場しています。

■クリスマスケーキ平均価格は年々値上がり傾向

真っ白なひげをたくわえたサンタクロースに、真っ白な雪をかぶった真っ赤なイチゴ。あと1か月を切ったクリスマス。都内のケーキ店では、クリスマスケーキの予約がいよいよピーク。

予約に来た客「一番普通のショートケーキの丸いものを」「（Q：サイズは）今回は小さめで12センチ。3人だったら12センチで十分」

このお店では、15センチの5号よりも一回り小さい12センチの4号が人気だといいます。

予約に来た客「物価上がっていますからしょうがないかと」

店によりますと、物価高の影響か、ケーキを余らせないよう小さめのケーキを選ぶ傾向が。帝国データバンクによると、クリスマスケーキの平均価格は年々値上がり傾向。

こちらのケーキ店でも…

パティスリーカリン・オーナー「いちごのショートケーキは去年から100円値上げ」

卵や小麦粉など原材料の高騰で、去年よりクリスマスケーキを値上げ。

物価高の中、価格を抑えたクリスマスケーキも登場しています。それが真っ白で“具材なし”のクリスマスケーキ。お値段は5号で2290円です。イチゴなどのデコレーションを省くことで、同じ5号のケーキと比べると値段は半額以下。売れ行きは去年と比べておよそ1.3倍だということです。

■ケーキの主役・イチゴの生育に遅れ

そして、今年はクリスマスケーキの主役イチゴにも異変が。全国でも有数のイチゴの産地として知られる静岡県。イチゴ農家からは、「クリスマスに間に合わない」と不安の声があがっているのです。ハウスには、まだ色づかず小さいイチゴが…

Takachan Farm 松本隆安代表「例年より暑さの影響で作付けが遅れている。本来ならそろそろイチゴを出荷できてほしい時期」

成長のためには寒暖差が重要なイチゴ。今年は1日中暑い日が多かったため、生育に遅れが出ているといいます。農水省によると、イチゴの全国の平均価格は平年より高くなっています。

■アプリで手間を削減…価格の安定化へ期待

クリスマスシーズンに向け需要が増える中、さらなる値上がりを防ぐための取り組みが…

Takachan Farm 松本隆安代表「沼津中央市場の方にきょうの予定数を送ります」

農家と市場をつなぐ「フードループ」というアプリです。生産者は翌日出荷できる数量を前日の昼ごろを目安に打ち込み。市場は生産者からどれだけのイチゴが入荷するか、アプリで前日に把握することが可能に。

沼津中央青果・果実部 中川輝一課長代理「（以前は）各個人に電話して、きょうどのくらい出るか話をしながら手書きで書いていって」

これまで生産者に電話などで聞き取っていた手間を削減。アプリでは生産者が先々の出荷状況を打ち込めるため、市場は販売計画を立てやすくなり、安定供給や価格の安定化につながると期待しているのです。

物価高のクリスマス。ケーキも時代にあわせて変化しています。