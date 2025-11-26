【49歳、夫も子も捨てました】夫の提示した条件は厳しかった「私も働く！」＜第4話＞#4コマ母道場
人生は何度でもやり直しができます。どんなに辛いことがあっても、生きていれば希望は見つかりますし、新しい人生を歩むこともできるのです。今回は必死で家庭を支え子どもを育ててきたママが、人生において大きな決断をする、そんなお話です。
第4話 すべて息子のために……
【編集部コメント】
うーーん……旦那さんの言いたいことも分からなくはありませんが、偏差値だけがすべてではない……という価値観もあります。マイさんも偏差値だけで進路を決めてしまうのではなく、なるべく「好きなこと」「やりたいこと」の中からレベルの高いところを選べるようにと願っていました。自分の給料をすべて貯蓄に回し、セイヤさんの進学に備えていたマイさん。その前に夫婦で話し合うべきところですが、それができていたのであれば、こんな一方的な話にはなりませんよね。セイヤさんが無事に旦那さんが許可する大学に合格できて良かったです！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
