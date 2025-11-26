¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¸µKAT-TUNÃæ´ÝÍº°ìàÁêÀÊ¿©Æ²¤Ç¿·¶ÃÏá»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö²á¹ó¥í¥±¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÅÚ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡©¡×¡Ö¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¸«¤¿¡×
¡Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÁêÀÊ¡×¤ÇÃÏ¾åÇÈà¿·¾Ï¥¹¥¿¡¼¥Èá¤·¤¿Ãæ´Ý
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×(ABC¥Æ¥ì¥Ó)¤ËàÏÃÂê¤Î¿Íá¤¬ÅÐ¾ì¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿Î¹¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ò¶»¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÁêÀÊ¡×¤Ë¡¢¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤¬½Ð±é¡£ÂÎÅö¤¿¤ê¥í¥±¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡ª¸«¤¿¤¤!!¡×¡Ö²á¹ó¥í¥±¤ÇÂçÊÑ¤½¤¦¡×¡Ö´Ñ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿!¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÅÚ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡©¡×¡Ö°Õ³°¤È°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Í¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ß¤ë!!!¡×¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¡Ö¥ê¥¢¥¿¥¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬²ù¤·¤¤!¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¸«¤¿¤èÏÃ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡Ö¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô¤Ç³Ð¸ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯!?ÀéÄ»¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡ª¶ÄÅ·¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¥í¥±¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢à¿·¾Ï¥¹¥¿¡¼¥Èá¤È¤·¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥È¤«¤éÀî¤ËÍî¤Á¤ëÍÍ»Ò¤äÈª¤ÎÅÚ¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÃæ´Ý¤â¡Ö¶ÄÅ·¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¥í¥±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£