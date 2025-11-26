¡ÖÇîÂ¿¤Î¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¡×¤Ë¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¿·²ÃÆþ¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¹âMFÊ¡ÅçÏÂµ£¡¢¤ª¼êËÜ¤Ï161¥»¥ó¥Á¤Îº°ÌîÏÂÌé
¡¡Íèµ¨¡¢J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë¿·²ÃÆþ¤¹¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤ÎMFÊ¡ÅçÏÂµ£¤¬¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¤ÎÆ±¹»¤Ç²ÃÆþÆâÄê²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ê¡²¬¤ÎÎÓÅÄ±Ñ½Ó¥¹¥«¥¦¥È¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Í¡¼¥Ó¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë½é¤á¤ÆÂµ¤òÄÌ¤·¤¿Ê¡Åç¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¡Ê¡Ê¹â±ßµÜÇÕU¡½18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¡Ë¤ÇÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤ÆU¡½18ÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤É³ÆÀ¤Âå¤Ç¤ÎÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡Åç¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î¥¡¼¥×ÎÏ¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¡£Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î¼¯»ùÅçÍ½Áª¤Ç¤Ï4ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·â¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡²¬¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡ÖºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÍÏ¤±¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬MFº°ÌîÏÂÌé¤À¤Ã¤¿¡£162¥»¥ó¥Á¤Ç¾®ÊÁ¤ÊÊ¡Åç¤À¤¬¡¢º°Ìî¤Ï161¥»¥ó¥Á¤È¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÈÇØ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤âº°ÌîÁª¼ê¤ÏÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤È¤«Á´Á³´Ø·¸¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡£¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤·¤ª¼êËÜ¤Ë¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ê¡Åç¼«¿È¤â¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÂç¤¤ÊÁê¼ê¤Î²û¤ËÆþ¤ë¥×¥ì¡¼¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÂç¤¤Ê¿Í¤«¤é¸«¤ì¤Ð¾®¤µ¤Ê¿Í¤¬¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤é·ù¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÅö¤¿¤ê¤â·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¶¯²½¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤ë¡£ÎÓÅÄ¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¥Ñ¥¹¤¬Àµ³Î¡£Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Íè¤ëÃæ¤Ç¤½¤ì¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¡£º£µ¨¤«¤é¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈGK¤«¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃÄ§¤Ë¹ç¤¦Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤½¤ÎÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤ä¥¡¼¥×ÎÏ¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¤ÎÁª¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯À®Ä¹¤·¤Æ»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç1Æü¤Ç¤âÁá¤¤³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º°Ìî¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡ÖÇîÂ¿¤Î¥á¥Ã¥·¡×¡£Ê¡²¬¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¶â¿¹·ò»Ö¤Ï¡ÖÇîÂ¿¤Î¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£Ê¡Åç¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÇîÂ¿¤Î¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¡×¡£Ê¡Åç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë
¢¡Ê¡ÅçÏÂµ£¡Ê¤Õ¤¯¤·¤Þ¡¦¤«¤º¤¡Ë2007Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡£2ºÐ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê»Ï¤á¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ãæ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£µÈÌî¾®1Ç¯¤Î¤È¤¡ÖÀî¾åFC¡×¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡ÖFC¡¡Tremble¡×¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ¤Ë¿Ê¤ß¡¢2Ç¯¤Î¤È¤Á´¹ñÃæ³Ø¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñÍ¥¾¡¡£3Ç¯¤Î¤È¤U¡½15ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤Ç¤Ï1Ç¯¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1Ç¯¤ÇU¡½16ÆüËÜÂåÉ½¡¢U¡½17ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´Æþ¤ê¡£ºòÇ¯¤ÏU¡½18ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£162¥»¥ó¥Á¡¢61¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£