SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥Æ¥Ë¥¹Áª¼êàÂÎ¤ÎÇº¤ßá¹ðÇò¤ËÈ¿¶ÁÍÍ¡¹¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÂÇ¤Ä»þ¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡×¡Ö¥±¥¢¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼«Ëý¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡Ä¡×
°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é¤Î¥±¥¢¤¬ÂçÀÚ
¡¡SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Î½÷»Ò¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î±àÅÄºÌÇµ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¡¢ÂÎ·¿¤ÎÇº¤ß¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿»ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬DM¤âÍè¤¿¤ê½÷À¤ÎÇº¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¾¯¤·¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Å¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁö¤ë¤È¼ÙËâ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤â¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¸ª¤âÁ°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ó¤òÄË¤á¤ëÇº¤ß¤Ï¤½¤³¤â¸¶°ø¤Î£±¤Ä¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎ·¿¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüº¢¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤â¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥±¥¢ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡ÖÇØÃæ¤äÏÆÊ¢¤â¤¹¤´¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£½÷À¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¶á¤¯¤Î¥Ð¥¹¥È¥±¥¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤ÎÆü¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥±¥¢¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÂÇ¤Ä»þ¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡×¡Ö¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖìÔÂô¤ÊÇº¤ß¡×¡ÖÂçÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É½÷À¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¼«Ëý¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£