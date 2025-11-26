俳優の樹木希林さん（1943〜2018）が創意工夫を凝らした衣装や愛用品などを展示し、独自の人生観や家族愛を伝える企画展「樹木希林展〜遊びをせんとや生まれけむ〜」（西日本新聞社など主催）が27日、福岡市・天神の大丸福岡天神店で開幕する。12月15日まで。

同展は樹木さんが亡くなった翌年から巡回展として始まり、コロナ禍で中断していた。5年ぶりの開催となる会場には映画祭などの受賞トロフィーをリメークしたランプや、古いセーターやマフラーをほどいて自ら編み直したタペストリーなど約170点が飾られた。「ものにも冥(みょう)利(り)がある」との信念で手をかけた樹木さんのアイデアが光る。

26日の内覧会で、一人娘で文筆家の内田也哉子さん（49）は「壁にぶつかった時にどう俯(ふ)瞰(かん)し、負のエネルギーをプラスに変えるか。母が貫いたエスプリを感じてもらえたら」と語った。

樹木さん愛用の洋服17点を即売し、経費を除いた収益を子ども食堂などへ寄付する特別企画を実施。初日は内田さんのサイン会（先着50人）もある。一般1500円、高校生以下千円、未就学児無料。大丸福岡天神店＝092（712）8181。（大矢和世）