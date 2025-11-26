元メジャーリーガーの妻・木佐彩子アナ、「嬉しい再会」を報告「現役時代の鋭いお目目はシーズンオフだからか…」
プロ野球の楽天・取締役GMの石井一久氏（52）の妻でフリーアナウンサーの木佐彩子（54）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。「今週は嬉しい再会!!!」とドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）との2ショットを披露した。
【写真】「お二人共、良い笑顔」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督との2ショットを披露した木佐彩子アナ
「2002から2004までLA Dodgers でチームメイトだったDave」と、かつてメジャーリーグでも活躍した夫・一久氏のチームメイトだったことを紹介。
「チームメイトとその家族は 良い時も悪い時も共通のゴールに向かって長い時間を共にする友達というより家族に近い感覚です その中でも何かと寄り添ってくれたのがDaveでした その優しさは20年たっても健在 現役時代の鋭いお目目はシーズンオフだからか優しいお目目になってましたぁ」と感慨深い様子でつづり、はじける笑顔での2ショットを公開した。
この投稿にフォロワーからは「素晴らしい再会ですね！お二人共、良い笑顔ですよー」「わぁーロバーツ監督さんは貫禄ですね」「ステキな笑顔 ステキな再会ですね」「あのロバーツ監督と…木佐さん、すごっ！」「苦楽を共にした頃から ずっとお互いにそれぞれのご家族と想い合える人柄がお二人共の笑顔に出ていて素敵です」など、さまざまなコメントが寄せられている。
