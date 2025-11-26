11月4日に個人のYouTubeチャンネルを開設した、お笑いトリオ「3時のヒロイン」のゆめっちが、11月20日にYouTubeを更新。プロの手による韓国アイドル風メイクを披露したが、その “仕上がり” 具合に、自他ともに驚きと称賛の声があがっている。

「ゆめっちさんは、都内の完全予約制のフォト＆メイクアップスタジオを訪れると、『ゆめっちがやりたかったこと。韓国風のアイドルに変身したいっていう夢が、今日ここで叶えられます！』と宣言。ヘアメイクを済ませると、鏡の前で『ちょっとキレイすぎない？ ゆめっちじゃなーい』『婚活パーティー行かなきゃ』などとテンション爆上がり状態に。

感激するゆめっちさんは、フォト撮影に臨む前に、『このあと、予定はあるんですか？ ってカメラマンさんに言われたんですけど、ないんですよーって言ったら、なにか入れなきゃって言ってくれて。ホントにそうですよね。デート入れないと。集荷のお願いしかしてないんですよ、宅配便の。家に帰らなきゃいけない』と、芸人らしく “オチ” をつけて笑わせていました」（芸能記者）

その後、撮られた写真をチェックするたび、ゆめっちは「これ芸人？ こんななれんだ」「こんな私、見たことない」「親がビックリする」など、終始上機嫌。自身の姿に「限界突破してない？」と語ったゆめっちに、スタッフが「グッズ出そう」と笑うと、「アクスタ出そう」と、まんざらでもない様子を見せた。

ゆめっちは、24日、Xにも《これ、ゆめっちなの信じられる？》として、スタジオで撮った4枚の写真をアップ。アイコンの写真も、そのうちの1枚に変更した。変貌を伝えたポストは、26日時点で275万超のインプレッションを記録。コメント欄には、《これは永遠にヒロインですね》など、称賛の声があがった。一方で、

《ゆめっちはテレビで出始めの頃から可愛かったから驚きは無く安定の可愛さとしか思わない》

《自己評価が低いのかもだけど、ゆめっちさんを美人だと思ってる視聴者は多いと思う》

などと評価する声も多く寄せられている。芸能ジャーナリストがこう語る。

「ゆめっちさんの美への探究心は強く、2023年11月には休養期間中に整形したことを告白。鼻を高くし、フェイスラインの脂肪吸引と糸リフトの3つをしたと明かしています。

さらに、2024年3月には、歯列矯正も進めていたことをInstagramで告白するなど、美に対する自分磨きには余念がないですね」

動画のなかで「気になる人はいっぱいいる」と語ったゆめっち。このビジュなら、恋人候補に名乗りをあげる人が見つかるのは案外早いかも。